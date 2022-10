Ghislaine Maxwell, la socialité británica que fue amante del pedófilo Jeffrey Epstein, recibió una sentencia de 20 años de prisión acusada de tráfico sexual de menores, en junio de este año. Tras brindar la primera entrevista desde que fue condenada, la empresaria de 60 años se puso en el foco de atención al expresar que se siente preocupada por su "querido amigo", el príncipe Andrés, también señalado de abusar a una menor de nombre Virginia Roberts.

Ahora, Ghislaine está de nuevo en el radar debido a que se filtró una foto en la que luce totalmente desaliñada, con ojeras y una sonrisa a medias. La imagen de Maxwell data de cuando era prisionera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn; actualmente se encuentra en el Instituto Correccional Federal en Tallahassee, Florida.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein lideraron un entramado para convencer a decenas de jóvenes de un entorno sociocultural vulnerable para satisfacer sexualmente al financiero Epstein a cambio de dinero. Dos de las denunciantes declararon en el juicio que tenían 14 años cuando Maxwell empezó a acercarse a ellas ganándose su confianza antes de proponerles que dieran masajes a Epstein y tener sexo con él.

Otros testigos aseguraron que la mujer facilitó, y a veces participó, en los abusos.

"No he tenido una sola comida nutritiva en todo este tiempo. No he dormido sin luces encendidas, luces fluorescentes que lastiman mis ojos, ni me han permitido dormir sin que me interrumpan constantemente", dijo Ghislaine en la entrevista que dio a Daphne Barak.

"No tengo resistencia. Estoy cansada. Ni siquiera tengo zapatos de mi talla. Me dan comida podrida. Había gusanos en una manzana. No me dejan hacer ejercicio".

Ghislaine Maxwell fue hija del magnate Robert Maxwell, quien de llegar a Estados Unidos sin una moneda creó uno de los conglomerados de comunicación más importantes, que incluía al grupo británico "Mirror", la editorial estadounidense "MacMillan" y las escuelas de idiomas y publicaciones "Berlitz".

Estos son los fallos que la exnovia de Jeffrey Epstein recibió en su contra, de acuerdo con "Daily Mail":

Conspiración para atraer a personas menores de 17 años a viajar con la intención de participar en actividades sexuales ilegales. Sentencia máxima: cinco años

Conspiración para transportar a personas menores de 17 años con la intención de participar en actividades sexuales ilegales. Sentencia máxima: cinco años de prisión.

Transporte de una persona menor de 17 años con la intención de participar en una actividad sexual ilegal. Sentencia máxima: 10 años de prisión.

Conspiración para cometer tráfico sexual de personas menores de 18 años. Cinco años de prisión.

Tráfico sexual de una persona menor de 18 años. Máxima pena: 40 años de prisión.

MF