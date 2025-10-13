Este lunes, la plaza de los Rehenes de Tel Aviv y sus calles aledañas estallaron en júvilo tras la liberación de los rehenes vivos en Gaza luego de dos años de cautiverio.

Congregados desde la madrugada a cientos, sobre las ocho y media de la mañana estallaron los primeros vítores: las pantallas mostraban imágenes de la primera videollamada entre Bar Kupershtein, paramédico secuestrado mientras trataba de auxiliar a víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y su madre, presente en la plaza.

"¡Bar! ¡Bar! ¡Dentro de nada te abrazo!", sollozaba ella ante las cámaras.

Muchos lloraron entonces con esta madre, sujetando carteles con las fotos de su hijo y del resto de los 20 rehenes vivos que volvieron hoy a Israel. Pancartas, arrugadas tras su uso en las cientos de manifestaciones contra el Gobierno desde la masacre, que eran blandidas como un símbolo de celebración.

"Al fin puedo sonreír de corazón"

"Siento que estoy usando músculos de mi cara que tenía paralizados, por fin puedo sonreír de todo corazón", celebraba Efrat Makigawa, sobrina de Gadi Moses, rehén liberado en enero de este año tras 482 días de cautiverio en el enclave palestino.

A su alrededor, la multitud observaba hombro con hombro la retransmisión del regreso de los secuestrados entre lágrimas, risas y abrazos.

"Sé cómo se están sintiendo hoy las familias, aunque hayan tenido que esperar mucho más que la nuestra; es un momento muy emocionante. Pero aun así", matizaba Efrat, "tenemos muy presente la agonía de los que esperan a sus muertos. Sabemos que cuando lleguen tendremos que pasar por un proceso de duelo colectivo muy doloroso".

Pero en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, centro operativo de los familiares de las víctimas y los secuestrados por la organización islamista, parecía que solo había lugar para la alegría.

"Solo puedo concentrarme en lo que ocurre en este momento, me siento muy optimista", compartía con EFE Tamar, una de los jóvenes que acudieron ya de madrugada a la explanada.

"La guerra empezó durante mi último año de instituto y ya no recuerdo una realidad distinta", continuaba. "Creo que necesito tiempo para hacerme a la idea de que todo ha terminado, así que voy a disfrutar el día de hoy al máximo".

El futuro, el gran interrogante

Idán, asistente a la celebraciones, abrazaba a su mujer y decía sentir que era un privilegio poder estar allí, "en el día más feliz de la historia reciente de Israel". "Es el comienzo de una nueva era. Una con un gobierno diferente, espero", añadía.

Algo que contrastaba los cantos de "Bibi, rey", apodo por el que se conoce popularmente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que una pequeña minoría del público entonaba entre abucheos.

Dalit, funcionaria de Jerusalén, cesaba de increparlos para afirmar que "gente como esa es uno de los muchos retos que esperan al país". Y se lamentaba: "No sé que será de nosotros si no sustituimos a este terrible gobierno".

"No sé si podrá haber paz, pero yo soy del lado que la quiere, que cree en ella", insiste, mirando todavía a los alborotadores de reojo: "Hace años viajaba a menudo a Ramala y me gustaría volver".

"Amigos, ¡están aquí! Nos están sobrevolando", anunciaban los altavoces segundos antes de la aparición del primero de los helicópteros del Ejército que transportaba a los rehenes a los hospitales donde permanecerán ingresados durante los próximos días.

En la plaza, todos aplauden y saludan al cielo. Ahora, sentencia Galit, " ya podemos respirar".

