En Vietnam, dos personas fueron condenadas a muerte en por comprobarse que operaban una red de drogas desde un hospital siquiátrico.

Según con información de la acusación, la cual fue retomada por la revista Vice, Nguyen Xuan Quy transformó su habitación en el hospital en un antro de rave, con luces estroboscópicas y platos de DJ.

No obstante, no sólo llevaba drogas, sino también trabajadoras sexuales al hospital, y organizaba fiestas en las que no sólo participaban pacientes, sino miembros del personal.

De esta manera fue como Nguyen Xuan, de 39 años, fue condenado a muerte junto con Nguyen Van Ngoc, quien era su cómplice. Ambos se declararon culpables de traficar MDMA, ketamina y metanfetamina en el sanatorio.

La condena se dictaminó el pasado 31 de agosto. Xuan Quy y Van Ngoc serán ejecutados por delitos relacionados con la compra, venta, organización, consumo y posesión de drogas ilegales. Van Ngoc, por dos cargos de tráfico de drogas.

Cabe mencionar que Xuan Quy ingresó al Hospital Siquiátrico Central de Hanoi en 2018. No obstante, de acuerdo con Vice, el hombre logró congraciarse con el personal, que le dio vía libre para hacer lo que le placiera.

De esta manera fue como el paciente convirtió una sala de tratamiento en un miniclub de rave. Al hacer una inspección, la policía descubrió que la sala estaba insonorizada, para evitar que se propagara el sonido y la gente se diera cuenta de lo que ocurría en su interior.

Además, estaba adaptado para realizar fiestas con luces estroboscópicas, contaba con mesas de DJ y grandes altavoces.

Por otro lado, además de vender drogas en las fiestas, Xuan Quy las vendía a los adictos que acudían al psiquiátrico a recuperación y estos, a su vez, las revendían a gente afuera. Algunos de los clientes de Xuan Quy se hacían pasar por cuidadores de pacientes para ingresar al sanatorio.

Las averiguaciones determinaron que Xuan Quy logró introducir drogas a la clínica con la ayuda de Do Thi Luu, antigua jefa de departamento del hospital, a quien de acuerdo con la prensa local sobornaba con un pago mensual de 10 millones de dongs vietnamitas (426.21 dólares u 8 mil 523 pesos mexicanos). La mujer fue condenada a tres años de prisión por abuso de poder.

Por su parte, Vuong Van Tinh, quien era el director del hospital, fue retirado de su cargo tras el escándalo. Dos enfermeras y un técnico del hospital también fueron condenados y recibieron penas de prisión.

Xuan Quy tenía un historial de enfermedades mentales, razones por las cuales ingresó al hospital, pero el tribunal determinó que estaba en su sano juicio y podía rendir cuentas de sus actos.