Inmigrantes del "Aquarius" no saben aún que van a Valencia

Los 629 inmigrantes que están a bordo del "Aquarius" no saben todavía que irán a Valencia (este de España) tras haber sido rechazados por Italia y Malta, y están muy asustados por el temor a volver a Libia, afirmó hoy en unas declaraciones a EFE desde el barco el cooperante de la ONG SOS Méditerranèe Alessandro Porro.

"No les hemos comunicado aún que el traslado será a España porque estamos tomándonos el tiempo necesario para hacerlo de manera tranquila y correcta", explicó el cooperante italiano, quien señaló que lo harán "utilizando mapas para enseñarles cual es el trayecto" ya que "están muy asustados por la idea de volver a Libia".

El cooperante relató que ayer un chico intentó tirarse por la borda porque "estaba desesperado después de 24 horas parado y lo único que decía era: 'yo me tiro, yo me tiro', al no saber qué pasaba".

Por el momento, el barco se encuentra a 27 millas de Malta en espera de que lleguen dos buques italianos que se harán cargo de 500 personas, mientras que el resto permanecerá a bordo del "Aquarius" y juntos navegarán hacia el puerto de Valencia.

"El estado de ánimo de todos en el barco es el de estar viviendo una situación de crisis. Agradecemos a las autoridades españolas que hayan abierto este resquicio, pero seguimos muy preocupados porque el trayecto será largo", agregó.

Además, Porro manifestó su preocupación porque el "Aquarius" "no podrá volver rápidamente a zonas donde las personas continúan muriendo".

Respecto a la situación sanitaria en el barco, donde los inmigrantes se encuentran desde el pasado sábado y en condiciones de hacinamiento, el cooperante señaló "que no hay emergencias".

No obstante, "hay personas que tendrían que ser visitadas en hospitales por graves quemaduras debidas a la mezcla del agua salada y el carburante (en los botes donde viajaban)" y algunas fracturas, lamentó.

Porro relató que muchos de estos inmigrantes tienen marcas en el cuerpo por la violencia física que han sufrido durante su permanencia en los campamentos en Libia antes de embarcarse.

Esta mañana ha llegado un suministro de comida desde un barco militar italiano y la Cruz Roja también ha asegurado que proporcionará todo lo que sea necesario durante el trayecto, por lo que esto no preocupa a la tripulación del "Aquarius", destacó el cooperante italiano.

La ONG francesa había explicado ya ayer que aunque el ofrecimiento de España es "una señal muy positiva", Valencia se encuentra a más de mil 300 kilómetros y se trataría de un duro viaje de cuatro o cinco días".