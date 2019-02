Inicia juicio contra independentistas catalanes

El juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas dio inicio este martes, tras ser acusados por la celebración del referendo ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

España tiene la mirada puesta en uno de los juicios más importantes de su historia en el que se juzga al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y los ex consellers; y declararán como testigos, entre otros, el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Los líderes del proceso independentista en Cataluña enfrentan posibles penas que van de los siete a los 25 años de prisión, por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Los acusados enfrentan estas acusaciones por actos relacionados con el referendo del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y por la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 octubre del mismo año, indicó la agencia de noticias Europa Press.

El principal acusado, el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra prófugo en Bélgica, mientras que la secretaria del partido Esquerra Republicana Catalana (ERC), Marta Rovira, acusada de ser una de las principales estrategas del proceso, se encuentra en Suiza.

La jornada de este martes, dividida en sesiones de mañana y tarde, se dedicará en exclusiva a la defensa de los 12 ex mandatarios independentistas, entre ellos el ex vicepresidente Junqueras, para quien la fiscalía pide hasta 25 años de prisión y de inhabilitación, por rebelión y malversación.

La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y su par de la agrupación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, afrontan pedidos de 17 años por rebelión, como los "principales promotores" del desafío soberanista.

Todos ellos se encuentran en prisión preventiva, al igual que los ex consejeros del gobierno de Puigdemont: del Interior, Joaquim Forn; de Presidencia, Jordi Turull; de Exteriores, Raül Romeva; de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; de Trabajo, Dolors Bassa, para quienes se pide 16 años por rebelión y malversación.

Otros ex consejeros que se encuentran en libertad provisional son Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, para quienes la Fiscalía pide penas de siete años de cárcel por delitos de malversación y continuado de desobediencia.

El tribunal, calificado como "equilibrado", estará encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien será ponente de la sentencia, e integrado por Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.

Los fiscales del caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, y en representación de los servicios jurídicos del Estado se estrenará la jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén.

El partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular, estará representado por el secretario de la agrupación, Javier Ortega Smith, y Pedro Fernández, mientras que la defensa agrupa a 17 abogados, repartidos en ocho equipos.

OA