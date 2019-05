Guaidó confirma reuniones en Noruega para negociar la salida de Maduro

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para abordar las bases de una posible negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, si bien matizó que debe conducir a la salida del gobernante.

"Sí, hay unos enviados a Noruega y lo repito en este momento. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", dijo en un acto con gremios.

Sin embargo, Guaidó no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el Gobierno de Maduro ni tampoco quiénes son los enviados a Noruega.

Según la televisión pública NRK, que cita fuentes próximas a las conversaciones, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo, con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, que ha declinado hacer comentarios.

Lo repetimos: estamos trabajando en todas las opciones para ponerle fin a la dictadura y estamos avanzando con cada una de ellas: mediación de países que se aproximen a una solución en Venezuela, cooperación internacional y actuación constitucional con nuestra Fuerza Armada. — Juan Guaidó (@jguaido) 16 de mayo de 2019

La delegación del Gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el exdiputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, según NRK.

Según detalló Guaidó, lo que tiene "meridianamente claro" es que los tres objetivos de esos contactos deben ser los que ha planteado desde que el 23 de enero anunció que asumía la presidencia interina del país y que serán los mismos que les plantee este mismo jueves al grupo internacional de contacto que busca una salida a la crisis venezolana.

Tras el encuentro, el presidente del Parlamento venezolano aclaró que "no hay ningún tipo de negociación" sino la respuesta a la llamada de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".

En su opinión, la iniciativa de Noruega "viene a abonar en el proceso" de buscar una salida a la crisis.

"Es una iniciativa más de un país que quiere colaborar", aseguró Guaidó.

Al ser preguntado acerca del rol que está jugando Cuba en la actual coyuntura, afirmó que su único papel "es de la interferencia" y "la invasión irregular" de territorio venezolano.

Sin embargo, subrayó que "no existe una fórmula mágica" para desbloquear la crisis y conseguir el "cese de la usurpación" que considera que Maduro hace de la Presidencia.

JM