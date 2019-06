Guaidó augura salida de Maduro este año

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, auguró que el mandatario Nicolás Maduro Moros saldrá del poder antes de finalizar 2019 porque “está derrotado”.

Desde que se proclamó mandatario encargado el pasado 23 de enero, Guaidó, también líder del Congreso, encabeza la llamada Operación Libertad, una ruta que busca desplazar a Maduro, establecer un Gobierno de transición y llamar a elecciones libres.

"Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela. Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Mientras eso no suceda, no se acaba ese asunto (crisis) Jair Bolsonaro, presidente de Brasil".