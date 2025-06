Gaza celebra el Eid al-Adha entre ruinas y hambruna

Este viernes dio inicio el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del Islam. Lo hicieron frente a sus mezquitas y hogares destruidos, con urgencia sanitaria y con pocas esperanzas de que la guerra con Israel termine pronto.

Mientras gran parte del territorio está en ruinas, los hombres, mujeres y niños se vieron obligados a realizar las tradicionales oraciones del Eid al-Adha al aire libre y, con el suministro de alimentos cada vez más escaso, las familias tuvieron que arreglárselas con lo que pudieron reunir para la festividad de tres días de duración.

"Esta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra contra el pueblo palestino", señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave. "No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy, muy duras".

La festividad islámica comienza el 10mo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el haj en Arabia Saudí. Por segundo año, los musulmanes de Gaza no pudieron viajar al país para realizar la tradicional peregrinación.

En la Ciudad de Gaza el viernes, Sanaa Al-Ghola, una mujer desplazada de Shejaiyah, se encontraba entre los escombros de un cementerio gravemente dañado cerca de una mezquita parcialmente colapsada. Había venido a rezar por su hijo, Mohamed al-Ghoul, quien, según ella, murió en un bombardeo el mes pasado después de ir a la casa de su abuelo a buscar harina. Su padre resultó herido en el ataque.

"Perdimos nuestro hogar, dinero y todo", dijo, llorando mientras sostenía la foto de su hijo. "No hay más Eid después de que te fuiste, hijo mío".

Las familias en un campamento de desplazados en Muwasi enfrentaron un sombrío primer día de Eid al-Adha.

Tahrir Abu Jazar, de 36 años, de Rafah, calentó lentejas sobrantes y cocinó arroz dentro de su tienda, pero dijo que no tenía pan para alimentar a sus cinco hijos, que estaban sentados en el suelo desnudo cerca.

"No hay celebraciones de Eid ahora, ya que no hay ropa nueva, carne de sacrificio, regalos monetarios ni alegría", dijo, recordando los días de Eid antes de la guerra cuando los niños tenían carne. "Mi hijo salió e intentó celebrar el Eid y se asustó por un avión de guerra, así que regresó".

En la ciudad sureña de Rafah, nueve personas murieron cuando intentaban recoger ayuda humanitaria en varios puntos de distribución, según funcionarios del Hospital Nasser en la cercana Jan Yunis, donde se llevaron los cuerpos. Ocho murieron por heridas de bala y la novena persona por heridas de metralla.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre la afirmación del hospital, pero dijo que estaba investigando el informe.

La Fundación Humanitaria de Gaza, un nuevo grupo de contratistas principalmente estadounidenses que Israel quiere usar para sustituir a los grupos humanitarios que trabajan en Gaza distribuyendo la ayuda en coordinación con la ONU, dijo a The Associated Press que los informes de violencia en Rafah eran inexactos y que la distribución de ayuda se completó "pacíficamente y sin incidentes".

En el norte de Gaza, Israel emitió el viernes un nuevo aviso a la población civil alertando de que el ejército estaba a punto de realizar operaciones intensivas en una zona después de que se dijera que se lanzaron cohetes desde allí hacia Israel.

Mientras tanto, el ejército dijo que cuatro soldados israelíes murieron el viernes en el sur de Gaza cuando un explosivo detonó mientras buscaban un complejo de Hamás en Jan Yunis, causando el colapso de parte de un edificio. Cinco soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, dijo el portavoz Effie Defrin.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando insurgentes liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa contra el sur de Israel en el que mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes. En la Franja hay todavía 56 cautivos, de los cuales se cree que alrededor de un tercio siguen vivos, después de que la mayoría fueran liberados en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo. Las fuerzas israelíes han rescatado a ocho rehenes vivos en Gaza y recuperaron decenas de cadáveres.

Desde entonces, la campaña militar israelí se ha cobrado la vida de más de 54 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles o combatientes en su conteo.

La ofensiva ha arrasado grandes zonas en todo el enclave y desplazado alrededor del 90% de sus cerca de dos millones de habitantes.

Te puede interesar: Alistan reforma para sancionar a quienes vendan motos sin emplacar

Después de impedir por completo la entrada de alimentos y ayuda al territorio durante más de dos meses, hace unas semanas, Israel comenzó a permitir un goteo de suministros para Naciones Unidas. Pero la ONU afirma que no ha podido distribuir gran parte de la ayuda debido a las restricciones militares israelíes a la circulación y a que las carreteras que el ejército designa para sus camiones son inseguras y vulnerables a los saqueadores.

La agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma, dijo el jueves que se prevé que la población de Gaza entre en una situación de inseguridad alimentaria grave en septiembre, con casi 500 mil personas sufriendo privaciones alimentarias extremas, lo que provocará malnutrición y hambruna.

"Esto significa que el riesgo de hambruna realmente está afectando a toda la Franja", aseguró Rein Paulson, director de la oficina de emergencias y resiliencia de la FAO, en una entrevista.

En las últimas dos semanas se han producido tiroteos casi a diario en las inmediaciones de los nuevos centros de distribución de ayuda a los que los desesperados palestinos acuden a recoger alimentos. Los testigos contaron que las tropas israelíes estacionadas cerca abrieron fuego, y más de 80 personas han muerto, según funcionarios de hospitales de Gaza.

Israel ha acusado a Hamás de robar la ayuda e intentar impedir que llegue a los palestinos, y afirmó que sus soldados realizaron disparos de advertencia o, en algunos casos, a individuos que se acercaron a las tropas.

La Fundación Humanitaria de Gaza envió un mensaje en su página de Facebook el viernes temprano diciendo que había cerrado todos los sitios de distribución de ayuda hasta nuevo aviso e instó a la gente a mantenerse alejada por su propia seguridad.

Más tarde aclaró que la medida era solo una pausa temporal debido al exceso de gente y que la agencia había distribuido toda la ayuda disponible el viernes.

El ejército israelí dijo que, en adelante, los sitios de distribución operarían de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde diariamente y que fuera de esas horas, las áreas serían consideradas zonas militares cerradas que están estrictamente prohibidas .

También lee: Autoridades migratorias separan pareja a días de su boda

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB