El caso de un niño migrante de Nicaragua abandonado en el desierto de Estados Unidos conmueve por su relato captado en video, que refleja la crisis de los menores que cruzan la frontera sin sus padres.

"¿Me puede ayudar?", dice el niño al encuentro del agente en Texas, estado fronterizo con México, según el video difundido por la de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.

Al preguntarle detalles, el menor de 10 años cuenta que no viajaba con familiares si no con un grupo de personas.

"Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, le explica el migrante entre lágrimas.

Me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo".

Ante más preguntas del agente, dice: "Yo vengo (a pedir ayuda) porque si no, ¿por dónde me voy a ir? A mí me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo".

Medios estadounidenses reportaron que el niño fue hallado el jueves 1 de abril en la zona de la Gruilla, cerca de la frontera con México, y trasladado a instalaciones de la Patrulla Fronteriza, donde recibió alimentos y un chequeo médico.

La crisis de niños migrantes en Estados Unidos

Este caso refleja la crisis de migrantes al comienzo del gobierno del presidente Joe Biden, especialmente de niños que llegan sin sus padres y saturan ya algunos centros de atención de migrantes en el sur de Estados Unidos.

Se estima que la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) tiene bajo su custodia a unos de 5 mil niños, mientras que el Departamento de Salud, a alrededor de 10 mil 500 menores que han cruzado la frontera sin compañía de sus padres.

