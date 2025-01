Mediadores estadounidenses y árabes, lograron un progreso significativo, durante la noche, hacia la mediación de un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás, y la liberación de decenas de rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo, dijeron funcionarios este lunes.

Tres funcionarios reconocieron que se ha avanzado, y dijeron que los próximos días serán críticos para poner fin a más de 15 meses de combates que han desestabilizado al Medio Oriente. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar las conversaciones.

Uno de los tres funcionarios y un funcionario de Hamás, dijeron que todavía había varios obstáculos por superar. En varias ocasiones durante el último año, funcionarios estadounidenses han dicho que estaban al borde de alcanzar un acuerdo, sólo para que las conversaciones se estancaran.

Una persona familiarizada con las conversaciones, dijo que hubo un avance durante la noche y que había una propuesta de acuerdo sobre la mesa. Los negociadores israelíes y de Hamás la presentarán a sus líderes para pedir aprobación final, dijo la persona.

La persona, dijo que mediadores de Qatar habían ejercido presión renovada sobre Hamás para aceptar el acuerdo, mientras que el enviado del presidente electo Donald Trump, Steve Witkoff, presionaba a los israelíes. Witkoff se unió recientemente a las negociaciones, y ha estado en la región en los últimos días.

La persona dijo que los mediadores habían entregado el borrador del acuerdo a cada bando, y que las próximas 24 horas serían cruciales.

Un posible acuerdo

Un funcionario egipcio, dijo que hubo buen progreso durante la noche, pero que probablemente tomaría algunos días más, y que las partes aspiraban a conseguir un acuerdo antes de la investidura de Trump el 20 de enero. Un tercer funcionario, dijo que las conversaciones estaban en un buen lugar pero no se habían resuelto. Ese funcionario también estimó que era posible conseguir un acuerdo antes de la investidura.

Sin embargo, un funcionario de Hamás dijo que aún había que resolver una serie de cuestiones controvertidas, como un compromiso israelí para poner fin a la guerra, detalles sobre la retirada de tropas israelíes y el intercambio de rehenes y prisioneros. El funcionario no estaba autorizado a informar a los medios y habló de forma anónima.

El funcionario egipcio confirmó que esos temas aún se estaban discutiendo.

El gobierno de Biden, junto con Egipto y Qatar, ha pasado más de un año tratando de mediar un acuerdo para poner fin a la guerra más mortal jamás librada entre israelíes y palestinos, y asegurar la liberación de decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás, que desencadenó la contienda.

Pero las partes están divididas sobre los detalles del intercambio de rehenes por prisioneros palestinos retenidos por Israel, así como la naturaleza del propio alto al fuego. Hamás ha dicho que no liberará a los cautivos restantes si no termina la guerra, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar la campaña hasta una "victoria total" sobre el grupo armado.

Alto al fuego por fases

Ahora se está discutiendo un alto al fuego por fases. Netanyahu ha reiterado que solo está comprometido con la primera fase; una liberación parcial de rehenes a cambio de una pausa en los combates de varias semanas. La posibilidad de un alto al fuego duradero y otros temas, se negociarían después de que comience la primera fase. Hamás ha exigido una retirada completa y un fin completo a la guerra, y espera que esta primera fase conduzca a ese resultado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien espera concluir un acuerdo antes de dejar el cargo la próxima semana, habló con Netanyahu sobre las conversaciones el domingo.

El jefe de la agencia de inteligencia extranjera de Israel, Mossad, David Barnea, y el principal asesor de Medio Oriente de Biden, Brett McGurk, estaban ambos en la capital de Qatar, Doha. La presencia de Barnea significaba que altos funcionarios israelíes que tendrían que firmar cualquier acuerdo, están una vez más involucrados en las conversaciones.

McGurk ha trabajado en los detalles finales de un texto que se presentará a ambas partes, dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, a CNN en "State of the Union". Pero dijo que no predeciría si se podría alcanzar un acuerdo antes del 20 de enero , el día de la investidura.

"Estamos muy, muy cerca", dijo. "Aún así, estar muy cerca todavía significa que estamos lejos, porque hasta que realmente crucemos la línea de meta, no hemos llegado".

Sólo se ha logrado un breve alto al fuego en 15 meses de guerra, y eso fue en las primeras semanas de lucha. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo la semana pasada que el acuerdo estaba "muy cerca", y esperaba completarlo antes de entregar el testigo diplomático al gobierno entrante de Trump.

La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 46 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyo recuento no da un desglose entre combatientes y civiles. Milicianos liderados por Hamás mataron a unas mil 200 personas y secuestraron a unas 250 más en el ataque que encendió la guerra.

Las familias de los aproximadamente 100 rehenes aún retenidos en Gaza, presionan a Netanyahu para que llegue a un acuerdo para traer a sus seres queridos a casa. Los israelíes volvieron a manifestarse el sábado por la noche en la ciudad de Tel Aviv, y mostraron fotos de los rehenes.

En Gaza, los palestinos moderaban sus esperanzas de un alto a la campaña israelí, que ha devastado gran parte del territorio y ha expulsado de sus hogares a alrededor del 90% de sus 2.3 millones de habitantes.

"Escuchamos que hay negociaciones todos los días, pero no vemos nada", dijo Mazen Hammad, residente de la ciudad sureña de Jan Yunis. "Cuando lo veamos en el terreno, entonces creeremos que hay una tregua".

