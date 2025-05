En una entrevista reciente para Fox News, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles), Kash Patel, destacó la cooperación que México ha tenido con el gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo a su país, asegurando que el riesgo se encuentra en la frontera con Canadá.

“Digan lo que quieran de México, pero nos ayudó a sellar la frontera sur. Los hechos hablan por sí solos” , reconoció el funcionario estadounidense.

“En los primeros dos o tres meses que llevamos en el poder bajo la administración de Donald Trump, (México) ha cerrado la frontera, ¿de dónde viene todo el fentanilo?, ¿de dónde viene todavía el tráfico?, ¿de dónde van a seguir los narcotraficantes trayendo este material al país? De la frontera norte”, afirmó.

Cabe señalar que, como parte de su lucha para frenar el tráfico del narcótico a Estados Unidos y el paso de inmigrantes ilegales, la administración de Donald Trump ha tomado medidas arancelarias en contra de México y Canadá, sus socios comerciales, para presionarlos a cooperar en su causa e implementar acciones.

Sin embargo, las nuevas declaraciones del director del FBI sugieren que la cooperación de México no se equipara con la que Canadá ha manifestado.

“Más de 300 terroristas conocidos o presuntos cruzaron a este país ilegalmente el año pasado; 85 por ciento de ellos entró por la frontera norte. Este año, 100 terroristas conocidos o presuntos han cruzado ilegalmente; 64 por el sur”, indicó.

“La enorme distancia de la frontera norte y la falta de cooperación de autoridades federales y administraciones anteriores es lo que ha provocando la persistencia de la delincuencia".

"El que tiene que hacer más es Canadá, porque lo fabrican allí y lo traen aquí. Y no me interesa entrar en este debate sobre si convertir a alguien en el estado número 51 o no, pero son nuestros aliados en el norte y esa frontera está abierta”, aseveró.

