Expresidente salvadoreño niega que haya recibido dinero de Odebrecht

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) negó que haya recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para pagar la campaña electoral que lo llevó al poder.

El mandatario cuestionó en sus redes sociales las declaraciones dadas por el publicista Joao Santana en las que reiteró ante un juez brasileño de primera instancia que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, intermedió para que la constructora Odebrecht financiara la campaña presidencial de Funes.

"¿Qué tengo que ver en todo eso si no participé en el soborno, no contraté a Odebrecht, no recibí dinero de esa empresa y tampoco le pagué un solo dólar a Santana durante la campaña?", apuntó Funes en su cuenta de Twitter.

Si fuese cierto que el dinero con el que se pagó a Joao Santana provenía de un soborno en Brasil ¿qué tengo que ver en todo eso si no participé en el soborno,no contraté a Odebrecht,no recibí dinero de esa empresa y tampoco le pagué un tan solo dólar a Santana durante la campaña? pic.twitter.com/eRZMccrvvM — Mauricio Funes (@FunesCartagena) 7 de febrero de 2018

El publicista Santana, quien ya había firmado un acuerdo con la justicia en 2017 a cambio de una reducción de su pena, volvió a contar que Lula le solicitó que contactara con el entonces presidente de Odebrecht, Emilio Odebrecht, para que realizara unos pagos, ya que el dinero para la campaña de Funes se había acabado a un mes de la disputa electoral.

La mujer de Joao Santana, la también publicista Mónica Santana, señaló al juzgador que la invitación para realizar la campaña de Funes partió de Gilberto Carvalho, jefe de gabinete del entonces presidente Lula (2003-2010).

A mediados de junio de 2017, el fiscal de El Salvador, Douglas Meléndez dijo que pidió al Ministerio Público de Brasil la información que posee sobre la supuesta financiación a la campaña de Funes en 2009 para iniciar un proceso en el país centroamericano.

El expresidente, en reacción a las palabras de Meléndez, aseguró en esas fechas que la Fiscalía de su país carece de pruebas para construir un caso en su contra por la supuesta financiación de su campaña con fondos de la constructora brasileña.

Funes fue el primer presidente en llegar al poder de la mano de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que se mantiene en el Gobierno con el excomandante, Salvador Sánchez Cerén.

GC