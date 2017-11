Ex presidente de EU califica a Trump de "fanfarrón"

El ex presidente George H. W. Bush (padre) calificó de "fanfarrón" al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su nuevo libro "The Last Republicans" (Los últimos republicanos), difundieron hoy aquí medios de comunicación.

El expresidente, de 93 años de edad, confirmó que en las pasadas elecciones presidenciales votó por la aspirante demócrata Hillary Clinton en lugar de Trump, del que dijo "no me gusta", destaca el libro, que será publicado por la editorial Harper Collins el próximo 14 de noviembre, reveló The New York Times y CNN.

Reconoció no estar muy entusiasmado "con el presidente fanfarrón", como califica a Trump, y añadió que "no sé mucho sobre él, pero sé que es un fanfarrón. Y no estoy muy entusiasmado con que él sea un líder".

El libro, de Mark K. Undegrove, se basa en entrevistas que analizan al Partido Republicano en las últimas décadas y explora la conexión entre Bush padre y su hijo, el también ex mandatario George W. Bush, quien reveló al autor que no votó por "ninguno de los anteriores".

Los Bush expresan su preocupación por que Trump haya hecho "explotar" al Partido Republicano, y temen que el hombre de negocios de Nueva York podría ser el último presidente del partido durante mucho tiempo, según la reseña de The New York Times.

También sugieren que Trump arruinó sus esfuerzos para continuar construyendo un partido político comprometido con el libre comercio y la inmigración, y la continuación de Estados Unidos como líder mundial en democracia.

El avance del libro se produce después de un discurso de Bush hijo en el que dijo que el "fanatismo parece animado" en Estados Unidos y advirtió que los estadounidenses deben rechazar la "supremacía blanca" sin mencionar específicamente a Trump por su nombre.

George W. Bush expresó que Trump "aviva la ira del público y llegó a la presidencia sin entender el trabajo. Este tipo no sabe lo que significa ser presidente".

La publicación se produce pocas semanas después de que George W. Bush instara a los estadunidenses, sin mencionar a Trump, a rechazar el fanatismo y la supremacía blanca, y formulara declaraciones que parecían una crítica al ala ultraconservadora del Partido Republicano.

Luego de ello, Trump cuestionó a Jeb Bush, a quien en forma implacable martilleó -y derrotó- en las primarias republicanas del año pasado.

En el libro, Updegrove escribe que George W. Bush no pensó que Trump ganaría cuando ingresó por primera vez a la carrera presidencial, e inclusó comentó: "interesante, no durará".

Undergrove comentó que la idea de escribir "The Last Republicans" surgió de un comentario hecho por George W. Bush después de las elecciones del año pasado, al señalar: "me temo que seré el último presidente republicano".

"Y no se trataba solo de que Hillary Clinton se convirtiera en presidente, ya que el Partido Republicano estaba teniendo dificultades para encontrarse a sí mismo. Fue porque Donald Trump representaba todo lo que los Bush aborrecen", precisó.