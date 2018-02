Ex conejita de Playboy afirma aventura con Trump

Una segunda mujer, esta vez una exconejita Playboy, afirma haber tenido una relación extramarital con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y revela una trama para ocultar la infidelidad, según un informe publicado el viernes.

La exconejita Karen McDougal alega que ella y Trump mantuvieron una relación sexual en 2006, meses después de que la hoy primera dama Melania Trump diera a luz al hijo menor del presidente.

Un artículo en la revista The New Yorker publicado el viernes detalla supuestas reuniones clandestinas, transacciones financieras y acuerdos legales para impedir que el romance se hiciera público.

Consultada por AFP, la Casa Blanca no respondió de inmediato al pedido de comentarios. Pero en una declaración a la cadena NBC, un vocero dijo que el presidente había negado anteriormente tener una relación con McDougal y calificó las afirmaciones de "noticias falsas".

Según The New Yorker, la relación entre Trump y McDougal duró nueve meses y terminó sin incidentes. La ex "Conejita del año" 1998 habría terminado el romance porque se sentía culpable, de acuerdo con notas manuscritas recuperadas por The New Yorker.

Pero años después, durante la campaña presidencial de 2016, McDougal vendió su historia a un tabloide.

The New Yorker informó que el 5 de agosto de 2016, McDougall acordó otorgar a American Media Inc (AMI), empresa propietaria del National Inquirer, los derechos exclusivos sobre "cualquier relación romántica, personal o física que haya tenido con un 'hombre casado'".

El acuerdo fue presuntamente por 150 mil dólares, pero la historia nunca se publicó.

NM