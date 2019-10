Evo Morales se lanza contra la OEA

El presidente de Bolivia y candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, expresó este jueves su desacuerdo con el informe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales del domingo pasado en este país sudamericano.

"Hago un llamado a organismos internacionales a respetar nuestra Constitución Política del Estado"

"No comparto con la Misión (de la OEA), antes que termine el cómputo oficial no pueden emitir ninguna recomendación", enfatizó el mandatario en rueda de prensa, luego que el organismo continental recomendó el miércoles realizar una segunda vuelta electoral para frenar las protestas pos-electorales, cuando aún no concluye el conteo oficial de los votos.

"Hago un llamado a organismos internacionales a respetar nuestra Constitución Política del Estado", señaló el mandatario quien se presentó en las elecciones del domingo en busca de una tercera reelección para un cuarto mandato presidencial.

Reiteramos nuestro pedido de auditoría al cómputo de la votación. Vamos a defender la democracia y los resultados de la elección. Si el resultado final dice que se vaya a segunda vuelta, vamos a ir y si el cómputo dice que no hay segunda vuelta también lo vamos a respetar. pic.twitter.com/qldG0mOYXU — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 24, 2019

Morales reiteró que la misión de observadores de la OEA "no quiere entender que existe golpe de Estado interno y externo" en Bolivia, reportó el periódico Los Tiempos.

Luego sugirió que sean evaluados los miembros de misión y reiteró su disposición a aceptar una auditoría "venga de quien venga" sobre el proceso electoral.

El miércoles, la OEA sostuvo que la "mejor opción" sería convocar una segunda vuelta electoral en Bolivia, incluso si el actual presidente Morales obtiene suficiente margen para alcanzar la victoria en la primera vuelta, la cual se realizó el domingo pasado.

Las autoridades electorales reportaron este jueves que con el 98.42 por ciento del recuento oficial de los votos, Morales tiene el 46.83 por ciento y su contrincante más cercano Carlos Mesa, el 36.7 por ciento, una diferencia de 10.13 puntos porcentuales, lo que proyecta una victoria del jefe de Estado en la primera vuelta electoral.

JM