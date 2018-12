Estibadores chilenos rechazan acuerdo y agravan disturbios

Los estibadores eventuales del puerto chileno de Valparaíso rechazaron el acuerdo logrado con el Gobierno, lo que originó que los enfrentamientos en el Centro de la ciudad se agudizaran entre los manifestantes y las fuerzas especiales de carabineros.

“Por amplia mayoría, rechazamos la última propuesta del Ejecutivo. Por lo tanto seguimos paralizados y ahora estamos moviéndonos para generar un paro nacional”, señaló el vocero de los trabajadores movilizados, Pablo Klimpel.

El sindicalista advirtió que se comunicó con trabajadores de otros puertos para iniciar la paralización nacional de labores desde hoy.

Entre gritos de los estibadores reunidos en asamblea en contra de la empresa Von Appen, a la que reclaman un aumento salarial y una mejora en los turnos, Klimpel aseguró que la propuesta “ha sido insuficiente”.

“Existe voluntad de todos nosotros, pero tampoco podemos pedirle que la gente mantenga la calma después de 33 días de paro”, comentó el dirigente, mientras los trabajadores se enfrentaban con la Policía.

El martes, y tras una reunión de seis horas entre el Gobierno y los dirigentes de los huelguistas, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dijo que se había suscrito un “preacuerdo” esperanzado de que las movilizaciones terminaran.

El gremio ha destacado que mantendrá las protestas en la turística ciudad, situada a 120 kilómetros al Noroeste de Santiago, mientras no tengan una oferta que les satisfaga y amenazaron con continuar durante Noche Buena y Año Nuevo. Precisamente esa es una de las proclamas más contundentes de los manifestantes, que llevan 33 días de paro: “Si no hay Navidad para los portuarios, no hay Año Nuevo en Valparaíso”.