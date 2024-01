El ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recurrió ayer la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de expulsarlo de las primarias republicanas en ese Estado, indicó el diario The Washington Post. Su equipo legal presentó el recurso ante el Supremo estadounidense un día después de apelar ante el Tribunal Superior de Kennebec una decisión similar en Maine.

En ambos estados se consideró que el ex mandatario y de nuevo candidato electoral no se puede postular a un segundo mandato en la Casa Blanca en virtud de la sección 3 de la Enmienda XIV de la Constitución por haber participado en una “insurrección”. El veto del Supremo de Colorado fue anunciado el 19 de diciembre. Fue una decisión sin precedentes y relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump.

Posteriormente, el 28 de diciembre, Maine se convirtió en el segundo Estado en descalificar a Trump. En este caso, la decisión fue tomada por la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, que es la autoridad encargada de organizar las elecciones en esa circunscripción.

“Las cuestiones presentadas en esta petición son de una importancia excepcional y requieren urgentemente una pronta resolución de este tribunal”, alegaron los abogados de Trump en su recurso ante el Supremo. En su opinión, la decisión del Supremo de Colorado, de aplicarse, “privaría inconstitucionalmente de sus derechos a millones de votantes en Colorado y probablemente se usaría como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país”.

El recurso subraya que Estados Unidos tiene un largo historial de protestas políticas que se volvieron violentas y afirma “nada de lo que hizo Trump fue una insurrección”, por lo que no hay razón para invocar esa enmienda.

La sección 3 de la enmienda XIV estipula que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, (...) quien habiendo jurado previamente defender la Carta Magna haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a enemigos del país. El párrafo no menciona explícitamente el cargo de presidente, pero en el sistema federal estadounidense cada estado es responsable de organizar los comicios, incluso los presidenciales, y tiene así la potestad de expulsar a un candidato aunque este no haya sido imputado, restándole apoyos en la contienda general.

Los abogados de Trump argumentaron ayer sobre Maine que la decisión de Bellows fue “el producto de un proceso infectado por la parcialidad y la falta generalizada del debido proceso”, así como que “es arbitraria, caprichosa” y que “no está respaldada por pruebas sustanciales en el expediente”. Tanto en Maine como en Colorado las primarias tendrán lugar el próximo 5 de marzo, día conocido como supermartes porque más de una decena de estados republicanos y demócratas celebran simultáneamente primarias para escoger qué candidato les representará en las presidenciales.

EFE

AFP

Un tribunal rechaza que se aplace el juicio por difamación de presunto abuso sexual

El ex presidente Donald Trump sufrió ayer un nuevo revés judicial cuando la Corte de Apelaciones Federal para el Segundo Circuito de Nueva York rechazó su petición para que se aplace el juicio civil en el que se decidirá cuánto debe pagar a E. Jean Carroll por un caso de difamación. Carroll acusó a Trump de haberla violado a mediados de la década de los noventa.

El juicio está previsto para el 16 de enero ante el juez Lewis Kaplan, de la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, a menos que el Tribunal Supremo estadounidense acepte la apelación del ex mandatario (2017-2021), quien alega que estaba protegido por la inmunidad presidencial cuando hizo los comentarios.

En mayo del año pasado, un jurado halló a Trump responsable por abuso sexual y difamación de Carroll. Según indicó el juez Kaplan, en este nuevo juicio solo se debe decidir la cantidad que debe recibir la escritora por daños y perjuicios.

Kaplan dictaminó que Trump no tenía inmunidad presidencial, pese a que estaba en la Casa Blanca cuando Carroll hizo pública su denuncia en un libro en 2019.

EFE

Ayer se cumplió el tercer aniversario del ataque en el Capitolio de Estados Unidos, cuando insurrectos que apoyaban al ex presidente Trump intentaron impedir la certificación de la presidencia de Joe Biden. EFE

¿Qué son las primarias republicanas?

Las primarias republicanas son un proceso en el cual los miembros del Partido Republicano en los Estados Unidos participan para seleccionar a sus candidatos oficiales para las elecciones generales. Estas primarias suelen celebrarse antes de las elecciones generales y son una parte fundamental del proceso democrático en el sistema político estadounidense.

Durante las primarias, los votantes registrados del Partido Republicano tienen la oportunidad de elegir a su candidato preferido para diferentes cargos, como presidente, gobernador, senador, representante, entre otros. Los candidatos seleccionados en las primarias luego representarán al partido en las elecciones generales, compitiendo contra los candidatos de otros partidos.

Es importante destacar que las primarias son un proceso interno de cada partido político, y cada partido tiene sus propias reglas y procedimientos para llevar a cabo estas elecciones internas. Las primarias republicanas suelen ser una parte crucial en el proceso de nominación del candidato presidencial del Partido Republicano, determinando quién será el contendiente oficial del partido en la elección presidencial.

Las primarias republicanas son un mecanismo para que los miembros del Partido Republicano elijan a sus candidatos para competir en las elecciones generales y representar al partido en diferentes niveles de Gobierno.

CT