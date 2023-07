Una balacera se desató el domingo en una fiesta de barrio en Baltimore, dejando dos muertos, 28 heridos y una amplia escena del crimen que empañó el fin de semana festivo por el Día de la Independencia en Estados Unidos, informó la policía. Tres de los heridos se encuentran graves y más de una decena eran menores de 18 años.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:30 de la madrugada, cuando al menos dos personas abrieron fuego en una fiesta callejera en el área de Brooklyn Homes, en el sur de la ciudad, dijo Richard Worley, comisario de policía interino de Baltimore. Para la tarde no se habían efectuado arrestos. Worley dijo que no estaba claro si el tiroteo había sido selectivo o aleatorio.

La balacera se produjo mientras se llevan a cabo reuniones en todo el país por el fin de semana festivo del Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio.

Por otro lado, siete personas resultaron heridas al ser baleadas en Kansas y dos víctimas más fueron hospitalizadas tras ser pisoteadas cuando la gente salía corriendo de un club nocturno el domingo en la madrugada, informó la policía allí.

La violencia en Baltimore se registró en un momento en que los fiscales federales han elogiado sus iniciativas para reducir los delitos con violencia en la ciudad. La policía ha reportado casi 130 homicidios y cerca de 300 tiroteos en lo que va del año, aunque esta cifra es inferior a la del mismo periodo del año pasado. Las autoridades han prometido tomar medidas enérgicas contra los delincuentes violentos reincidentes.

Nueve de las víctimas del domingo fueron trasladadas en ambulancia y 20 ingresaron por su propio pie en hospitales de la zona con heridas causadas por el tiroteo, dijo Worley. Nueve seguían hospitalizadas el domingo por la tarde.

Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Aaliyah Gonzales, de 18 años, y Kylis Fagbemi, de 20 años, informó la policía. Gonzales murió en el lugar, mientras que Fagbeni falleció en un hospital. Las edades de los 28 lesionados oscilan de los 13 a los 32 años, y más de la mitad de ellos eran menores de 18, indicaron las autoridades.

"Quiero que los responsables me escuchen, y que me escuchen muy claramente", aseveró el alcalde Brandon Scott en el lugar de los hechos. "No pararemos hasta que los encontremos, y los vamos a encontrar. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren, piensen en las vidas que tomaron, y en las vidas que impactaron aquí esta noche".

Scott pidió a cualquier persona que tenga información que ayude a los investigadores a localizar a los "cobardes" responsables del tiroteo.

El gobernador Wes Moore dijo que se le "parte el corazón por estas víctimas, sus familias y la comunidad de Baltimore que está haciendo frente a la pérdida".

"Maryland está harta de ver cómo la violencia con armas de fuego sigue devastando a nuestro estado y a nuestra nación", declaró Moore en un comunicado. "El hecho de que estos horrendos tiroteos sigan ocurriendo es abominable. Nosotros como estado seguiremos haciendo todo lo que podamos para evitar que haya actos de violencia sin sentido como el que vimos anoche".

