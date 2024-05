A tres días de que comenzaron las revisiones del Gobierno de Texas a los tráileres que salen de México con productos de exportación para el mercado estadounidense, el vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Sotelo, estimó que se llegará a los dos mil camiones que no han podido cruzar la frontera.

En total, por esos cruces pasan regularmente tres mil 500 tráileres diarios, pero con las revisiones del Gobierno de Texas, el sábado quedaron sin cruzar 500 tráileres; el lunes faltaron 843 exportaciones, y el martes podrían tener otros 800 que no cruzaron, para superar los dos mil, dijo Sotelo.

Lo anterior significa que no han podido pasar mercancías de exportación por un valor de 65 mil dólares por camión. Solamente del sábado al lunes no cruzaron mil 344 tráileres, quedando mercancía de un valor de 87 millones de dólares, que puede subir a los 130 millones de dólares (MDD) si se considera que en tres días no pasaron dos mil camiones.

“El lunes tuvimos un promedio de siete horas de espera en los cruces”, lo que afecta la exportación porque a diario se exportan 56 millones de dólares de electrodomésticos, celulares, equipo médico, arneses, partes de avión, pantallas, lavadoras, pisos cerámicos, componentes de automóvil, motores, radiadores, arneses, alarmas contra incendio de las casas, entre otros productos.

Esta problemática se ha venido presentando desde el pasado 27 de abril.

Denuncian “retrasos constantes”

Manuel Sotelo, vicepresidente de Canacar Región Norte, afirmó que ya es la cuarta vez que los cruces de las exportaciones se retrasan en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

“En 2019, el entonces presidente Donald Trump paró y alentó los cruces por cuatro semanas. En 2022 fue el gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien hizo que los gobernadores vecinos firmaran un pliego petitorio. En 2023 en septiembre y octubre, nuevamente Abbott y ahora 2024, otra vez Abbott”, enumeró y responsabilizó el líder empresarial.

Según la Canacar, las revisiones de septiembre y octubre de 2023, que duraron cuatro semanas, retrasaron el cruce de 23 mil tráileres.

Por Ciudad Juárez hay cuatro cruces, tres de los cuales colindan con Texas (Las Américas, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo). El cuarto punto, San Jerónimo-Santa Teresa, colinda con el Estado de Nuevo México.

“El problema está en que en un día normal hay mercancía que cruza en dos horas en promedio, considerando que en las horas de menor tráfico pasa en cuestión de minutos y en horas pico hasta tres o cuatro horas. Ahora hay horas en que no cruza ni un camión”, explicó Sotelo.

“Zaragoza tiene un promedio de dos mil 500 camiones por día, es decir, 150 tráileres por hora en promedio, pero el lunes de 8 a 9 cruzaron cinco tráileres, de 11 a 12 cero tráileres, no se movió la línea porque estaban revisando mucho. De dos mil 500 exportaciones que debieron cruzar, sólo lo hicieron 460, ni el 20% de la capacidad que tiene”, explicó.

Por eso los camiones con las exportaciones salen por San Jerónimo-Santa Teresa y aprovechan que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional de Aduanas de México extienden sus horarios y trabajan en fin de semana para apoyar la salida de mercancía.

Medidas golpearán a la industria nacional de forma “muy fuerte”, afirma la Canacintra

La instalación de puntos de revisión aleatoria a los tráileres procedentes de Ciudad Juárez por parte del Gobierno de Texas, “le pegarán muy fuerte” a la industria mexicana, reveló Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo y Consejero Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Los empresarios temen que se repita una crisis similar a la ocurrida entre octubre y noviembre de 2023, cuando cientos de millones de dólares en cargas se acumularon en el lado mexicano durante casi un mes de revisiones similares.

Como consecuencia, Salayandía advirtió que se vienen multas para la industria maquiladora debido a que tienen contratos de entregar sus mercancías justo a tiempo sin pena de sanciones económicas.

“Estamos hablando de que cada carga trae un valor de arriba de 72 mil dólares, multiplicado por los 450 tráileres que se quedaron varados el sábado, estamos hablando de que en un solo día fueron más de 32 millones de dólares varados en Juárez”, indicó el empresario.

Agregó que todavía no hay una contabilización de las cargas que se quedaron sin cruzar el lunes, pero señaló que el flujo fue igual o más lento que el sábado.

Desde el viernes la policía de Texas anunció que instalaría de nueva cuenta revisiones a los tráileres que salen de la aduana, con el fin de evitar que migrantes crucen escondidos.

Añadió que la actividad industrial en toda la frontera Norte viene muy lenta, y que en los últimos siete meses se han perdido cerca de 40 mil empleos industriales en Juárez, por la baja demanda, y la baja cotización del dólar entre otros factores como los bloqueos de Texas.

El empresario mexicano añadió que con estas revisiones el Gobierno texano está afectando a sus propias empresas, pues la industria maquiladora fabrica productos e insumos para la industria que también se ubica en territorio texano.

La frontera Norte de México vive una persistente crisis migratoria, de la que Ciudad Juárez es uno de los epicentros, con la llegada constante de personas en movilidad rumbo a Estados Unidos.

Telón de fondo

Presidentes de Estados Unidos y México acuerdan combatir la migración ilegal

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador han dado nuevos pasos para combatir la inmigración ilegal, que incluyen la aplicación más estricta de la ley en ferrocarriles, autobuses y aeropuertos, así como el aumento de los vuelos de repatriación de inmigrantes desde Estados Unidos (EU) y México.

Ambos líderes presentaron una vista preliminar de las medidas en una declaración conjunta posterior a una llamada realizada el domingo 28 de abril, que se centró en los esfuerzos conjuntos para “gestionar efectivamente” la migración y la frontera entre Estados Unidos y México.

Biden y López Obrador señalaron que ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar juntos para “implementar de inmediato medidas concretas” para disminuir el número de cruces ilegales a través de la frontera entre ambas naciones.

Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo que Estados Unidos y México aumentarían las medidas para evitar el uso de los principales medios de transporte que faciliten la migración ilegal a la frontera, así como el número de vuelos de repatriación que devolverían a los migrantes a sus países de origen.

El funcionario, que habló bajo la condición del anonimato para mencionar detalles que no se han revelado al público, dijo que ambos países “responderían de inmediato a aumentos repentinos de afectaciones”.

Los nuevos pasos se producen mientras Biden sigue deliberando si ejecutará acciones ejecutivas que impondrían medidas más estrictas para reducir el número de migrantes que llegan a la frontera Sur de EU.

La llamada entre los mandatarios se realizó el domingo a solicitud de Biden, señaló López Obrador el lunes en “La Mañanera”.

El líder mexicano dijo que ambos países han avanzado en el control de la migración no autorizada al persuadir a muchos migrantes de que no utilicen métodos ilegales.

AP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a tomar decisiones en política migratoria ante la cercanía de las elecciones en su país. AP

