El adolescente que presuntamente asesinó a 10 afroestadounidenses en un supermercado de Buffalo preparó su ataque durante meses, según mensajes que dejó en redes sociales.

Según un mensaje publicado en las redes sociales Discord y 4chan, el joven de 18 años, Payton Gendron, reveló la intención de perpetrar una matanza en el supermercado Tops de Buffalo, el cual visitó tres veces el pasado 8 de marzo.

Describió en el mensaje el número de clientes negros y blancos que había dentro del supermercado, e identificó los pasillos del mismo, indicó The Washington Post y la cadena CNN.

En una de esas visitas al supermercado, un "guardia de seguridad negro, armado" le preguntó a Gendron el porqué estaba entrando y saliendo del establecimiento.

El supuesto asesino respondió que estaba recabando información para un censo. "En retrospectiva era cierto", escribió el adolescente.

En otro mensaje publicado el 10 de marzo escribió: "Voy a tener que matar al guardia de seguridad en Tops. Espero que no me mate o no me hiera antes", según CNN.

Entre las víctimas de la matanza del sábado, se encuentra un policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad; disparó varias veces al criminal antes de que este le hiriera de muerte, informó la policía.

Sin embargo, la primera vez que Gendron escribió sobre matar a negros fue en diciembre del año pasado, y en febrero decidió que lo haría en el supermercado Tops, debido a que es un vecindario de población mayoritariamente negra, según el Post, que investigó más de 600 páginas de mensajes en redes.

El adolescente aseguró que en Buffalo había más población negra que en otras localidades que había sopesado, según CNN.

Payton pretendía realizar el ataque el 15 de marzo, pero lo aplazó en varias ocasiones.

El supremacista blanco, que llevaba una pesada armadura y un rifle de asalto AR-15, se declaró no culpable del cargo de asesinato de primer grado.

