La Corte Suprema de Estados Unidos falló ayer que los ex presidentes tienen amplia inmunidad ante la justicia, extendiendo la prórroga en el proceso penal que se le sigue a Donald Trump por acusaciones de que conspiró para anular su derrota en las elecciones de 2020 y prácticamente eliminando la posibilidad de que el ex mandatario sea juzgado antes de las elecciones de noviembre.

En un histórico fallo de 6-3, la mayoría conservadora del tribunal, incluidos los tres magistrados nombrados por Trump, acotó el caso en su contra y lo devolvió al tribunal de primera instancia para que determine qué queda de la acusación del fiscal especial Jack Smith.

El fallo fue reflejo de la visión que se tiene de los poderes presidenciales, y desató críticas de los jueces de que la decisión socava uno de los principios básicos de la democracia: que ninguna persona está por encima de la ley.

El tribunal rechazó previamente un intento de evitar que el ex presidente apareciera en las boletas debido a sus acciones tras los comicios de 2020. La semana pasada, la corte también limitó el cargo por obstrucción que enfrenta Trump y que fue utilizado en contra de cientos de sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Canta victoria y comienzan impugnaciones

Poco después de la decisión, Trump escribió en su red social en mayúsculas: “Gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia. Orgulloso de ser estadounidense”.

Los abogados del ex presidente Donald Trump buscan impugnar la condena a su cliente por el pago a la ex actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, aprovechando el fallo de la Corte Suprema que determinó que un presidente goza de inmunidad procesal por sus “actos oficiales”. De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, que cita a una fuente cercana a Trump, su equipo legal presentó una carta al juez Juan Merchán, que lleva el caso en un tribunal de Nueva York, solicitando permiso para presentar una moción para impugnar el veredicto. Si el juez lo permite, ello podría retrasar la sentencia de Trump, fijada para el 11 de julio, para permitir a las partes informar sobre el tema. Los abogados del ex presidente argumentan que el fallo de la Corte Suprema confirma su postura de que no se debería haber permitido al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ofrecer pruebas en el juicio sobre los “actos oficiales” de Trump y, en consecuencia, se debería anular el veredicto del jurado que el pasado 30 de mayo lo declaró culpable de 34 cargos.

Agencias

Un peligroso precedente: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que el fallo del Tribunal Supremo sobre el ex mandatario Donald Trump sienta “un peligroso precedente” al determinar que cualquier presidente “puede sentirse libre de ignorar la ley” sin enfrentar consecuencias.

“Ahora, el pueblo estadounidense tiene que hacer lo que el Tribunal Supremo debería haber hecho. El pueblo estadounidense debe emitir un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump”, afirmó Biden en declaraciones desde la Casa Blanca y en un intento por movilizar a los votantes para las elecciones de noviembre.

El Presidente Joe Biden, prometió que si es reelegido en las elecciones de noviembre acatará los límites propios del cargo, a diferencia, según dijo, de su posible rival en esos comicios, el ex presidente Donald Trump.

“Respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante estos tres años y medio, pero ahora cualquier presidente, incluido Donald Trump, se sentirá libre de ignorar la ley”, dijo en la conferencia que ofreció de última hora luego de que el Tribunal Supremo dio a conocer su fallo sobre Trump.

EFE

CT