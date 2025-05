El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este pasado miércoles que su estado deje de aceptar nuevas inscripciones de inmigrantes de bajos ingresos sin estatus legal en el programa estatal de atención médica Medi-Cal a partir de 2026. Además, buscará cobrar una prima mensual a quienes ya están inscritos a partir de 2027.

La propuesta responde a un incremento de costos mayor al previsto y a la incertidumbre económica derivada de las políticas arancelarias federales, según explicó Newsom. Esta medida refleja el intento del gobernador demócrata por mantener sus prioridades políticas progresistas en medio de crecientes desafíos presupuestarios, mientras se acerca al final de su mandato.

California fue pionera el año pasado al extender la cobertura de atención médica gratuita a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su situación migratoria. Esta ambiciosa expansión, impulsada por Newsom, pretendía acercar al estado más poblado del país a la meta de cobertura universal. Sin embargo, el costo superó las expectativas por 2 mil 700 millones de dólares.

Medi-Cal enfrenta un déficit de 6 mil 200 millones de dólares

A partir de 2026, los adultos sin estatus migratorio legal ya no podrán inscribirse en el programa, no obstante, quienes ya se encuentren registrados conservarán su cobertura, aunque el estado no ha especificado cuánto tiempo durará esta congelación de nuevas inscripciones.

En 2027, los adultos con “estatus migratorio insatisfactorio” —es decir, sin documentación legal o con estatus migratorio legal, pero sin elegibilidad para el programa federal— deberán pagar una prima mensual de 100 dólares.

La oficina del gobernador justificó el monto al señalar que es comparable con lo que pagan quienes tienen planes subsidiados a través del mercado de seguros de California.

“La administración estatal debe tomar decisiones difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de Medi-Cal en el largo plazo”.

La ampliación de Medi-Cal, sumada al aumento en los costos de medicamentos y a una mayor inscripción de personas mayores, obligó al estado a endeudarse y autorizar nuevos fondos a principios de este año para cubrir un enorme déficit. Actualmente, California brinda atención médica gratuita a más de un tercio de sus 39 millones de habitantes.

La recuperación tras los incendios forestales en el sur del estado, los efectos de las políticas arancelarias federales y los crecientes costos del sistema de salud están ejerciendo una presión significativa sobre el presupuesto estatal.

Newsom ha atribuido gran parte de los problemas fiscales a las políticas comerciales del nuevo gobierno liderado por Donald Trump, estimando que le han costado al estado unos 16 mil millones de dólares en ingresos.

