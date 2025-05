La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el jueves una explicación sobre una vía utilizada por Estados Unidos para hacer llegar a México información sensible sobre posibles objetivos de seguridad: agentes de ese país presentan una denuncia cuando tienen una pista y las autoridades mexicanas actúan con base en esos datos.

“Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga ilegal de precursores”, explicó. “Se pone denuncia y opera la FGR bajo esa información, con elementos de la Policía Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías”, agregó.

La mandataria subrayó que “desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha, no participan ni coordinando, ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio”, en un intento por demostrar que la soberanía del país no está siendo violada y después de que autoridades estadounidenses elogiaran en sus redes el desmantelamiento de laboratorios de drogas en Sinaloa.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que señala que el operativo de desmantelamiento de tres laboratorios de drogas en Sinaloa fue dirigido por “un equipo de la AIC dentro de la FGR”, mismo que está “certificado por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional), con apoyo de la Defensa y SEMAR”.

Además, puntualiza que la sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano y que el Gobierno de Estados Unidos informó que sus soldados, policías, agentes especiales, estén operando y desmantelando laboratorios en México son totalmente incorrectas y están hechas fuera de contexto.

La aclaración ocurre luego de que durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana negara los reportes que aseguraban que la embajada había publicado una fotografía donde, supuestamente, se observaba a agentes estadounidenses colaborando en el operativo de desmantelamiento.

“Es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana del periódico no corresponde a ninguna operación en México”, enfatizó.

México y Estados Unidos se jactan de tener muy buenas relaciones pero la cooperación en seguridad siempre ha sido un tema delicado por la desconfianza de los estadounidenses en muchos funcionarios mexicanos.

Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha hecho de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas una de sus prioridades y no solo presionó con fuerza a México para que diera resultados, sino que también declaró a los cárteles “ organizaciones terroristas extranjeras” para poder actuar contra cualquiera que los apoya, y oficializó los primeros cargos por narcoterrorismo contra alguno de sus integrantes.

El ex presidente López Obrador, predecesor de Sheinbaum, ya había incorporado a la legislación mexicana límites a la operación de agentes extranjeros en México, restringiendo su independencia y exigiendo que las autoridades mexicanas sean informadas de sus movimientos.

AP

Voz del experto

Anuar García, presidente SOS capítulo Jalisco

Cooperación en seguridad sí le conviene al país

Tras el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos de producción de drogas en Sinaloa por parte de un grupo certificado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la Fiscalía General de la República, Anuar García, presidente de la asociación SOS capítulo Jalisco, señaló que la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad le conviene al gobierno mexicano, pues se podrían lograr mayores detenciones de narcotraficantes e incautaciones de drogas.

“Llama la atención que la presidenta dice que no hay tal participación de ellos (Estados Unidos) cuando realmente sí colaboran. Siempre lo han hecho, y no está mal que se coordinen entre ellos, no hay ninguna violación a la soberanía, siempre y cuando lo hagan de manera conjunta”, explicó.

CT