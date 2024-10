El novelista John Banville pide retirar el Nobel a Han Kang por no celebrarlo

John Banville, escritor irlandés, aseguró este martes que "deberían recuperar" el Nobel de Literatura concedido a la surcoreana Han Kang, por su decisión de no celebrar el premio mientras muera gente en las guerras. “Eso fue idiota e infantil y ella hizo el ridículo” , declaró.

En un encuentro con periodistas en el Museo del Prado en Madrid, donde fue a la segunda edición de la Residencia Internacional de Escritores "Escribir el Prado", el autor de 'Regreso a Birchwood' y 'La señora Osmond' admitió que no ha leído ningún libro de Han Kang.

"A mi edad solo releo o leo cosas nuevas muy buenas", dijo el escritor, de 78 años. "Los artistas tienen la responsabilidad de ser responsables en el mundo y no hacer declaraciones estúpidas, no ser infantiles ni ser indulgentes consigo mismos", añadió Banville.

"Somos seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, pero representamos un gran proyecto humano que es un proyecto de arte y nos corresponde a nosotros mantenerlo", alegó.

Según Banville, los escritores no tienen que "ser solemnes", pero sí que "ser serios" , motivo por el que lanzó esta crítica que él mismo lamentó: "Ya me he condenado a la controversia".

La escritora Han Kang, Nobel de Literatura 2024, ha decidido no hacer ninguna aparición mediática ni participar en celebraciones con motivo de ese galardón mientras haya guerras en el mundo, según dijo su padre, el también autor Han Seung-won, tras el premio anunciado el pasado viernes.

