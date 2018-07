El "bebé Trump", ícono de protestas contra el mandatario en Reino Unido

El globo gigante de un "bebé Trump" en pañales y sujetando un celular se alzó hoy enfrente del Parlamento de Londres, como parte de las protestas por la primera visita oficial al Reino Unido del presidente estadounidense, Donald Trump.

La figura, de seis metros de altura y que representa a un bebé enfadado, sobrevoló hoy durante dos horas las inmediaciones del Parlamento de Westminster a iniciativa del colectivo Nona Hurkmans.

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, defendió hoy su decisión de autorizar el vuelo del "bebé Trump", criticado por los conservadores, al afirmar que no es su papel "ejercer de censor" o determinar si una protesta es "de buen o mal gusto".

Miles de mujeres y colectivos LGBT

Las mujeres y los colectivos LGBT congregaron a miles de manifestantes que protestaron en Londres contra la visita de Trump.

La plataforma Women's March London organizó la primera de las movilizaciones convocada esta jornada cerca del mediodía en Regent's Street, en el centro de la capital británica, y que concluyó en la plaza del Parlamento.

Drag queens se unen a una marcha. AFP/N. Hallen

La organización convocante prevé la participación de hasta 50 mil personas en este acto contra las políticas y los comentarios "machistas" y "homófobos" de Trump.

Las fuerzas del orden esperan que, entre todas las convocatorias de la ciudad de Londres, se lleguen a concentrar hasta 100 mil personas.

Disfraces y proclamas

Personas disfrazadas de pollo o de las sirvientas de la serie "The Handmaid's Tale" y proclamas como "Trump apesta" o "No a Trump, no a la guerra" se vieron en la movilización -convocada a nivel nacional por la coalición Together Against Trump (Juntos contra Trump), promovida por el periodista Owen Jones.

Los inconformes se concentraron después del mediodía local en el centro de la capital británica y marcharon hasta la plaza de Trafalgar.

La plaza Trafalgar, en el corazón de Londres. AP/T. Ireland

Algunos llevaron mascarillas en la cara con el mensaje "Trump apesta" o pancartas como "Dejar a Trump" o "Trump adora el 'brexit'", simbolizado con un corazón en medio.

Otros manifestantes acudieron vestidos de pollo, en señal de protesta ante un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos.

El mensaje: "Trump apesta". AFP/T. Akmen

Si hacemos un acuerdo comercial post-'brexit' con Trump y EU, los estándares de higiene en la alimentación son muy bajos, lavan a sus pollos en cloro para limpiar enfermedades que nosotros no tenemos en los nuestros. Esto es un símbolo de lo que no queremos con Estados Unidos", dijo Liz Morris, una de las tantas mujeres así disfrazadas.

Briony Thompson, otra de las participantes, declaró que Trump es "un misógino fascista y estúpido que debe ser parado".

"El mundo se está convirtiendo en 'The Handmaid's Tale' y eso no es bueno (...) Si alzamos las suficientes voces y decimos que no está bien, quizá ocurra el cambio", agregó la joven en alusión a la serie de televisión -basada en la novela de Margaret Atwood- sobre un futuro distópico.

