El Pentágono descarta cancelar todas las maniobras militares con Seúl

El general de las fuerzas de EU en Corea del Sur, Vincent Brooks, descartó hoy que todos los ejercicios militares que realizan Seúl y Washington vayan a suspenderse después de que las maniobras previstas para agosto se hayan cancelado para facilitar el diálogo con Pyongyang.

"No creo que este sea el final de todos los ejercicios de entrenamiento, si no más bien de estos ejercicios muy visibles que pueden causar malestar en un momento en el que cimentar la confianza (mutua) es tan importante", dijo el general durante un acto en Seúl.

Las declaraciones de Brooks se producen en la víspera de la llegada a Seúl del secretario de Defensa de EU, James Mattis, que se reunirá con su homólogo surcoreano, Song Young-moo, para tratar el actual panorama militar en la península tras la cumbre de Singapur.

El pasado 19 de junio los aliados anunciaron que las maniobras anuales de Corea del Sur y EU "Ulchi Freedom Guardian", que normalmente se llevan a cabo en agosto, se suspenden temporalmente para facilitar el actual diálogo con el régimen norcoreano y su eventual desnuclearización.

La suspensión de los ejercicios fue anunciada inicialmente por el presidente de EU, Donald Trump, tras la histórica cumbre que celebró en Singapur con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en la que acordaron que Pyongyang abandonaría su programa nuclear a cambio de que Washington garantice la seguridad del régimen.

La decisión, sin embargo, ha desatado especulaciones sobre el futuro de la alianza militar y la capacidad de preparación de las fuerzas combinadas, así como la propia continuidad de tropas de EU en suelo surcoreano sin que el régimen haya mostrado aún un verdadero compromiso hacia la desnuclearización.

"No debemos obviar la realidad de que sus capacidades físicas siguen ahí. No hemos visto la destrucción de misiles, no hemos visto la destrucción de sistemas de armas nucleares", puntualizó Brooks en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.

Sin embargo, el general recordó que tanto Seúl como Washington han insistido en que no habrá reducción de tropas (unos 28 mil 500 efectivos) en suelo surcoreano por el momento.