El Papa rechaza los obispos "estrategas" y "metiches"

El Papa Francisco rechazó a los obispos que caen en la tentación de comportarse como "pastores estrategas" o "metiches", así como a los pastores que pierden su tiempo en grupúsculos eclesiásticos.

"Ponte en tu rol, no vayas a meter la nariz en la vida de los demás"

"Una cosa es cuidar de los demás y otra es inmiscuirse en su vida", aclaró el Pontífice, en el sermón de su misa matutina que celebró en la capilla de su residencia en el Vaticano, la Casa Santa Marta.

"Ponte en tu rol, no vayas a meter la nariz en la vida de los demás. El pastor ama, apacienta, se prepara a la cruz, al despojo y no mete la nariz en la vida de los demás, no pierde el tiempo en los grupúsculos eclesiásticos. Ama, apacienta y no cae en la tentación", sostuvo, hablando en italiano.

Constató que tres conceptos clave son la "brújula" para el ministerio de todo obispo: "amar, apacentar y prepararse a la cruz", porque quien ama y sigue a Jesús debe tener en cuenta también el destino del martirio, el ser conducidos a donde no se quiere y no se desea.

Pidió a los obispos prepararse para las pruebas y para dejarlo todo, ser sustituido por otro que haga cosas distintas. Ese será un "sofocamiento en la vida", constató, un "camino de humillaciones" y un "camino de martirio".

"Y aquellos que cuando tu eras pastor te alababan y hablaban bien de ti mismo, hablarán mal porque el otro que viene después tuyo parece ser mucho mejor. Prepárate para esto, y para aceptar la cruz", concluyó.

