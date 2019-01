EU mantendrá a su personal diplomático en Venezuela desoyendo a Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela desoyendo así al Gobierno de Nicolás Maduro e instó a la Fuerza Armada venezolana a protegerlos.

Pompeo dijo en un comunicado que Maduro, al que tildó de "ex presidente", "no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con EU o para declarar a los diplomáticos estadounidenses persona non grata".

Maduro había dado hoy al personal diplomático de EU en Venezuela 72 horas para abandonar el país después de que el Gobierno de Donald Trump reconociera como mandatario interino al autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó.

En su comunicado, Pompeo dio la bienvenida al llamado de Guaidó para que las misiones diplomáticas permanezcan en Venezuela.

"EU mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del Gobierno interino de Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela", afirmó Pompeo.

El jefe de la diplomacia de Trump instó, además, a las fuerzas de seguridad y a los militares venezolanos a proteger a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

"Hacemos un llamado a todas las partes para que se abstengan de tomar medidas inconsistentes con los privilegios e inmunidades de los que gozan los miembros de la comunidad diplomática", indicó Pompeo, que advirtió "a los que pongan en peligro la seguridad" de su personal.

LS