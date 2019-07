EU investiga grupo de patrulla fronteriza en Facebook con burlas a migrantes

Autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación sobre un grupo en la red social Facebook integrado por agentes y exagentes de la Patrulla Fronteriza repleto de burlas sobre la muerte de migrantes y comentarios racistas y sexistas, incluso contra legisladoras de origen latino.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo ayer que había iniciado la pesquisa tras enterarse de la "perturbadora actividad en las redes sociales organizada en un grupo privado de Facebook que puede incluir a varios empleados".

El sitio informativo independiente ProPublica denunció el lunes la existencia del grupo, que según dijo se creó en agosto de 2016 y tiene unos 9 mil 500 miembros.

El foro, llamado "Soy 10-15", nombre en clave de "detenidos en custodia", se presenta como un espacio "divertido" y "serio" que permite a sus miembros discutir "solo" su trabajo.

Pero los comentarios suelen ser irónicos o insultantes, dijo ProPublica, que publicó capturas de pantalla de los mensajes, entre ellos falsos montajes fotográficos de Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata de Nueva York, participando en actividades sexuales incluso con el presidente Donald Trump.

Como ejemplo de las burlas, ProPublica cuenta el caso de la muerte de un guatemalteco de 16 años retenido en Texas, sobre el cual un integrante del grupo publicó un GIF del personaje Elmo de "Plaza Sésamo" señalando "Oh, bueno". A lo que otro respondió: "Si muere, muere".

Otro mensaje cuestiona la autenticidad de la impactante foto que se volvió viral la semana pasada de un migrante salvadoreño y su pequeña hija hallados muertos a orillas del río Grande (Bravo) que separa Estados Unidos y México.

"NUNCA HE VISTO FLOTANTES COMO ESTOS", dice un miembro del grupo, destacando lo "limpios" que están los cadáveres

ProPublica dijo que la foto fue tomada por un fotógrafo de la agencia de noticias Associated Press, "y no hay ninguna indicación de que haya sido manipulada".

"Abominable y vergonzoso"

Carla Provost, jefa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, denunció los mensajes difundidos en el grupo de Facebook señalado por ProPublica.

"Estas publicaciones son completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad que veo, y espero, de nuestros agentes día tras día", dijo Provost.

"Cualquier empleado que haya violado nuestros estándares de conducta será responsable", aseguró.

También denunció al grupo el legislador Bennie Thompson, un demócrata de Misispí que preside el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

"Va más allá de ser sexista y racista, es verdaderamente abominable y vergonzoso, y no hay excusa para este comportamiento depravado", dijo Thompson en un comunicado.

Thompson dijo que estos funcionarios federales parecen estar "empoderados" por Trump y dispuestos a promover su retórica antiinmigrante.

"Como a animales"

Varios mensajes ofensivos apuntan contra Alexandra Ocasio-Cortez, abierta crítica de la CBP, que supervisa a la Patrulla Fronteriza.

La joven congresista, que este lunes visitó instalaciones fronterizas de la CBP que albergan a menores migrantes, aparece en montajes fotográficos teniendo sexo con un migrante detenido, y también en una ilustración de Trump forzándole su cabeza hacia su entrepierna.

"Hay 20 mil agentes TOTALES" de la CBP en el país, de los cuales "casi la MITAD" integran "un grupo racista y de violencia sexista en Facebook", dijo Ocasio-Cortez en Twitter. "¿Cómo se puede confiar en la CBP para cuidar humanamente a los refugiados?", se preguntó.

La legisladora también denunció las condiciones que encontró en las instalaciones de la CBP que visitó.

"No son solo los niños. Son todos. La gente bebe de los retretes, los agentes se ríen frente a los miembros del Congreso", dijo la congresista. "Estamos hablando de crueldad sistémica con una cultura deshumanizadora que los trata como a animales".

Los agentes de la Patrulla Fronteriza han dicho estar abrumados por la cantidad de migrantes que cruzan desde México. Más de 144 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense en mayo, un 32% más que en abril, la mayoría de ellos centroamericanos en busca de asilo.

IM