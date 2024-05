El tercer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) estuvo marcado por la polémica, ya que los participantes olvidaron el pacto de civilidad firmado el pasado lunes con la presencia de aspirantes y autoridades electorales.

El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, fue la sede del encuentro y tuvo como temas de discusión: desarrollo económico, empleo, salario, vivienda, cultura, salud y deporte.

En esta ocasión se permitieron preguntas de menores de edad de todo el Estado, así como un bloque para que cada ponente expusiera sus propuestas al respecto.

El acuerdo del IEPC incluye informar con veracidad y evidencia a la ciudadanía, promover la paz y el diálogo, así como ser incluyentes con mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo el acuerdo quedó en el olvido, ya que prevalecieron las críticas, el intercambio de señalamientos y acusaciones.

Claudia Delgadillo, candidata de la coalición conformada por Morena, Partido Verde, PT, Futuro y Hagamos, reclamó nuevamente al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, a quien había acusado de violencia política en razón de género por comentarios del anterior debate.

“Exijo pleno respeto y, además, pido al candidato de Movimiento Ciudadano respete a las mujeres; y a los moderadores, que vigilen que se porte bien. Lo hago porque mi principal apuesta en el Gobierno que viene será por nuestras mujeres”.

Pablo Lemus, candidato de MC, se defendió y dijo que no hizo comentarios misóginos por referirse a una amistad de la candidata morenista con el expresidente Enrique Peña Nieto; insistió en la casa propiedad de Claudia Delgadillo que presuntamente no incluyó en su declaración patrimonial.

Tras ello, Laura Haro, del PRI-PAN-PRD, arremetió contra Morena por su supuesta idolatría a la muerte, en referencia a la imagen difundida en las redes sociales del partido guinda con la frase “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador” en una playera y con una calavera de fondo. También llamó “borracho” al candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez.

“Cuando Pablo está haciendo una campaña ilegal para creerse el candidato de Xóchitl Gálvez, le llamaron la atención en Palacio Nacional y le recordaron que este, que siempre anda borracho (Jorge Álvarez Máynez), es su candidato”, dijo Haro.

Incluso, el candidato Álvarez Máynez se pronunció en redes sociales, acusando las críticas en su contra por parte de la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”.

“La candidata del PRIAN en Jalisco utilizó el debate para ofenderme y difamarme. En el mundo al revés, después de sus calumnias, insultos y ofensas, cuando Pablo Lemus señaló lo que ella misma le confesó (que me atacó por instrucciones de Alito), ¡acusa violencia!”, dijo en sus redes sociales.

Luego, el debate se encendió cuando Lemus se refirió a Laura Haro como “hija” del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno: “Laura, te agradezco este comentario, sabía que Alito te había pedido ese favor porque las dos son hijas de ‘Alito’”.

La candidata emanada del PRI respondió enardecidamente acusando al candidato emecista de violencia política de género y adelantó que presentará una denuncia ante el IEPC para retirarle la candidatura.

“Esto es violencia de género porque aquí está mi señor padre y mi padre se llama José Luis Haro”, dijo mientras los moderadores intentaban poner orden, ya que su tiempo se había agotado.

Claudia Delgadillo retomó la palabra para insistir en el ataque a su persona por parte del emecista.

Lemus reiteró que no permitirán que Morena destruya lo que han construido, y recordó que quitaron el Seguro Popular, medicinas para niños con cáncer; agregó que no entregarán sistema de salud, y mencionó la desaparición de estancias infantiles, y seguró que los niños no serán educados en una ideología de partido. Además habló de Guerrero y Zacatecas para advertir que los gobiernos de Morena "pueden convertir a Vallarta en Acapulco".

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, reiteró que la organización de los debates es importante para impulsar que los candidatos brinden sus mejores propuestas para la población jalisciense y que la población pueda ejercer su voto de manera más informada y responsable.

Todavía queda un cuarto y último debate, el cual será organizado el próximo 26 de mayo en las instalaciones de Canal 44, del municipio de Zapopan.

Destacan propuestas en salud y empleo en debate

Los candidatos a la gubernatura de Jalisco participaron ayer en el tercer debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) en el Centro Universitario de la Costa (CuCosta) de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” (integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Futuro y Hagamos), Claudia Delgadillo, defendió que durante el Gobierno de López Obrador, se han invertido cifras récord en materia de salud y que en ese rubro, hubo una inversión de 10 mil 200 millones de pesos.

En materia de vivienda, la candidata y exdiputada federal propuso que habrá vivienda con arrendamiento social mediante programas para repoblar la zona Centro de Guadalajara y evitar que la población tenga que irse a las orillas de la ciudad o lejos de sus sitios de trabajo.

“Lo vamos a hacer con arrendamiento social, con programas donde ustedes puedan tener mucho acceso. Vamos a apoyar para que se pueda repoblar el Centro de Guadalajara y de la Zona Metropolitana. ¿Cómo lo vamos a hacer?, habrá apoyos para que ustedes puedan construir arriba de la casa de sus papás y tengan su escritura y entonces no tengan que irse a vivir a Tlajomulco donde ahora hay casas abandonadas”, expresó Claudia Delgadillo.

Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, recordó que durante su etapa como presidente municipal de Guadalajara se impulsó la construcción de vivienda económica en predios municipales para ofertarlos a la población y reclamó que el Gobierno federal haya eliminado subsidios al Infonavit en materia de apoyo a vivienda.

Afirmó que buscarán impulsar la contratación en empleos para jóvenes que no tengan experiencia, así como una estrategia para que las mujeres puedan desarrollar sus propios emprendimientos.

“Vamos a crear el programa ‘Mi primera chamba’ para que estés bien pagado, para que consigas un empleo, para que luego no te digan que no puedes conseguir un trabajo por no tener experiencia. Vamos a crear el sistema de emprendimiento especializado para las mujeres para desarrollar sus propios negocios”, señalo el emecista.

Lemus agregó que va por la construcción de siete nuevos hospitales en el Estado, uno de ellos será un Regional en Puerto Vallarta, la ampliación de apoyos para el campo con Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), garantizar el abasto de medicinas al 92%, entre otros.

Por su parte, la candidata de “Fuerza y Corazón por Jalisco”, Laura Haro, retomó la propuesta de la candidata presidencial del frente, Xóchitl Gálvez, para que aquellos nuevos empleos que se generen con al menos seis meses, disminuyan el impuesto sobre la nómina y para aquellos donde se contrate a personas en vulnerabilidad, con discapacidad y mujeres se les exente de ese impuesto; además, buscarán destinar mil millones de pesos para el rubro de emprendimiento.

“Vamos a crear, de la mano de Xóchitl Gálvez, la gran agencia de emprendimiento, innovación y tecnología. Aquí, en Jalisco, crearemos el fondo de mil millones de pesos para emprendedores, quienes tengan su empresa o quieran crear una nueva, hay que dar acompañamiento al emprendimiento”, explicó Haro.

Dijo que retomará la propuesta de regresar el Seguro Popular en Jalisco y homologación de salarios para personal médico y reforzar sus condiciones laborales.

FRASES

Claudia Delgadillo

“Mi principal apuesta en el Gobierno que viene serán nuestras mujeres: mujeres nunca más violentadas”.

“Vamos a apoyar para que se pueda repoblar el Centro de Guadalajara y de la Zona Metropolitana”.

Pablo Lemus

“Vamos a crear el sistema de emprendimiento especializado para las mujeres para desarrollar sus propios negocios”.

“Veo un Jalisco líder y sobresaliente, un Jalisco lleno de oportunidades”.

Laura Haro

“Vamos a crear, de la mano de Xóchitl Gálvez, la gran agencia de emprendimiento, innovación y tecnología”.

“En el sexenio pasado priista se crearon más del doble de los empleos que este gobierno de MC ha generado”.

Claudia Delgadillo (“Sigamos Haciendo Historia por Jalisco”), Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano”) y Laura Haro (“Fuerza y Corazón por Jalisco”) aprovecharon el foro para lanzar ataques en vez de presentar y aclarar sus propuestas. ESPECIAL

SABER MÁS

Principales propuestas de los aspirantes

Claudia Delgadillo

Programas de arrendamiento para vivienda.

Repoblar la zona Centro de Guadalajara.

Construcción de dos hospitales civiles; uno en Puerto Vallarta y uno más en Ciudad Guzmán.

Ventanilla de quejas para atención de robo a vehículos de carga.

Apoyo para deportistas.

Laura Haro

Reducción de impuesto sobre la nómina a quienes generen nuevos empleos con temporalidad mínima de seis meses.

Exentar el impuesto sobre la nómina a quienes contraten a personas en vulnerabilidad, con discapacidad y mujeres.

Inversión de mil millones de pesos para el rubro de emprendimiento.

Creación de agencia de emprendimiento, innovación y tecnología en el Estado.

Creación de una base por mil millones de pesos para emprendedores.

Homologación de salarios para personal médico. Reforzar de sus condiciones laborales.

Reducción del impuesto sobre la renta a quienes ganen menos de 15 mil pesos mensuales.

Pablo Lemus

Construcción de siete hospitales en el Estado: Tlajomulco de Zúñiga, Tesistán, Tlaquepaque, Encarnación de Díaz, Jamay, Ciudad Guzmán (su hospital actual lo convertirá en una clínica de la mujer y de los niños) y en Puerto Vallarta (Hospital Regional).

La creación del programa “Mi primera chamba” para acercar al mundo laboral a jóvenes sin experiencia.

El desarrollo del sistema de emprendimiento especializado para las mujeres y así impulsar sus propios negocios.

La construcción de 100 unidades deportivas en todo el Estado.

Ampliación de apoyos al campo con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).

Abasto de medicinas al 92% en la Entidad.

Becas para deportistas.

Improvisan en el tercer encuentro

Durante el tercer encuentro sostenido por los candidatos a la gubernatura de Jalisco, realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), los aspirantes llegaron con propuestas improvisadas y poco viables.

Expertos coinciden en que sigue haciendo falta el desarrollo de propuestas por parte de los aspirantes y que den a conocer cómo ejecutarlas, de dónde obtendrán el dinero para realizarlas y para qué servirían a la sociedad.

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Bianka Aryesha Llamas Covarrubias y el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Jalisco y el investigador de la Maestría en Política y Analíticas Públicas del Iteso, Alberto Bayardo Pérez Arce, coincidieron en que la autoridad electoral debe modificar la dinámica del último debate para solicitar a los candidatos que eviten descalificaciones y se remitan a contestar cómo ejecutarán cada propuesta que propongan, de dónde tomarán los recursos y para qué las están proponiendo.

El tercer debate sostuvo como ejes temáticos el desarrollo económico, empleo y salario, así como la cultura, salud y deporte, sin embargo las propuestas de la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, Laura Haro Ramírez; el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro y la candidata Claudia Delgadillo González, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Jalisco”, fueron calificadas por especialistas de diversas disciplinas académicas como improvisadas.

Los expertos lamentaron el enfoque de descalificaciones y alusiones personales pues, aseguran, no abonan al debate ni a generar un voto informado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los impuestos no son competencia de la gubernatura

Bianka Aryesha Llamas Covarrubias, académica de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

La académica de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Bianka Aryesha Llamas Covarrubias, considera que las propuestas continúan sin tener un esquema claro de financiamiento, lo que las hace inviables, aunque algunas son buenas ideas, al no dar a conocer los costos que generan y de dónde saldrá la inversión, continúan siendo propuestas inviables.

Llamas Covarrubias argumentó que la disminución de impuestos federales es competencia del Poder Legislativo o en el caso de la inflación por órdenes internacionales, ni siquiera es facultad del Ejecutivo, por lo que las propuestas de este orden de ideas que propuso la candidata por la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, Laura Haro Ramírez, son inviables.

“Me llamó la atención que dijeran que no van a aumentar los impuestos. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque como lo dije la vez pasada, eso es a nivel internacional, la inflación se incrementa y por lo tanto los impuestos se van actualizando”, detalló.

Para la académica Llamas, quien ganó el debate fue el candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, pero profundizó su postura al explicar que aunque tuvo más propuestas, el candidato tampoco explicó cómo las llevaría a cabo.

Lamentó la falta de fuentes serias, datos certeros y proyectos limitados por parte de los aspirantes “no pueden llegar improvisados, tienen que llevar con un proyecto anticipado y proyectos viables”, sostuvo.

Reiteró que deben dejar de desprestigiar al contrincante para centrarse en las bases de sus propuestas de Gobierno.

Gana quien no descalifique a su compañero

José Pérez Mejía, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Jalisco.

El presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Jalisco, José Pérez Mejía, se posicionó en contra de las descalificaciones entre los aspirantes durante el tercer debate de candidaturas a la gubernatura de Jalisco, porque evitan la generación de conocimiento novedoso que invite a la ciudadanía a interesarse por el proceso electoral.

“El debate para mí no lo ganó nadie. Para mi hubiera ganado el debate aquel que no se hubiera expresado mal de su compañero, los tres estuvieron sacando trapitos al sol”, expresó Pérez Mejía, quien reconoció que en cuanto a propuestas los candidatos que más ofrecieron fueron, Laura Haro de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, y Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano.

La falta de conocimiento de los abanderados quedó evidenciado en el debate, a decir del experto, porque hablaron de propuestas que sólo cambiaron o que ya se están ejecutando, pero con otro nombre y por preocuparse más por hablar mal del partido y candidato opuesto, desperdiciando así el tiempo del debate sin proponer mejoras para Puerto Vallarta, como aquellas referentes a renovar su puerto, del cual ningún candidato habló, aunque el desarrollo económico era uno de los temas rectores de este ejercicio democrático.

De esa forma, Pérez Mejía evidenció que la preocupación de desestimar al compañero fue mayor —una vez más— que la de plantear soluciones a las problemáticas de la sociedad vallartese, e incluso antes que ofrecer soluciones a las familias y propuestas para solventar sus necesidades básicas de alimentación, salud y trabajo.

Se cumplió el objetivo de hablar de las regiones

Alberto Bayardo Pérez Arce, investigador de la maestría en Política y Analíticas Públicas del Iteso.

Para el investigador de la maestría en Política y Analíticas Públicas del Iteso, Alberto Bayardo Pérez Arce, el tercer debate de candidatos a la gubernatura de Jalisco cumplió con el objetivo de hablar acerca de propuestas para Puerto Vallarta, sin embargo también hubo deudas por parte de los aspirantes.

Las propuestas acerca de la inversión en hospitales, unidades deportivas y en más y mejores empleos para Puerto Vallarta que expusieron los candidatos dieron por cumplido el objetivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) de invitar a los abanderados para resolver las problemáticas de los municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, la forma de impulsar el desarrollo económico en Puerto Vallarta también fue una de las deudas de los candidatos, explicó Pérez Arce, porque aunque la zona es turística y comercial, ante la obviedad perdieron el foco de proponer el desarrollo específico y ecológico en esa zona de interés.