Un gran número de voces, entre las que se encuentran importantes figuras públicas de la política, organizaciones y medios de comunicación, se han expresado respecto a la campaña de Biden, a quien solicitan ponga fin a su carrera electoral.

Desde que el debate por la Presidencia de Estados Unidos se llevara a cabo el pasado 27 de junio entre Joe Biden y el exjefe del Estado republicano Donald Trump, la opinión pública coincide en que "por el bien del país" otro candidato en mejores condiciones debería sustituir a Biden. Estas son las razones:

The New York Times: Este periódico es uno de los más influyentes entre progresistas y demócratas de Estados Unidos. En una publicación titulada: "Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral", el consejo editorial de la empresa aseguró que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección". Esto tras la desastrosa actuación del candidato durante el debate.

The Atlanta Journal-Constitution: "Por el bien de la nación" es la justificación que el consejo editorial del principal periódico del poderoso conglomerado Cox Enterprises considera para solicitar que Biden “pase el relevo”, con el fin de que los demócratas derroten a Trump.

The Chicago Tribune: Fundado en 1847, es el principal periódico de los estados de la región de los Grandes Lagos de EE.UU. Tras calificar el debate televisivo como "deprimente", el consejo editorial del diario afirmó que Biden es un hombre con dificultades para "mantener su pensamiento y seguir hechos complejos".

"Si no hemos sido claros, Biden debería anunciar que será un presidente de un único mandato que ha visto la luz con respeto a sus propias capacidades ante las particulares demandas de ser el presidente de Estados Unidos", añadió.

The Boston Globe: El consejo editorial del periódico se unió este miércoles a las voces que solicitan a Biden que abandone la carrera presidencial "por el bien del país" en un editorial en el que afirma que aumentan las dudas sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años.

Lloyd Doggett, congresista demócrata por Texas: El primer legislador demócrata que ha pedido a Biden que se retire siguiendo el ejemplo de otro texano, Lyndon B. Johnson , quien asumió la presidencia en 1963 tras el asesinato de John F. Kennedy pero que decidió en 1968 que no se presentaría a la reelección.

Tim Ryan, excongresista de Ohio: Ryan solicitó en un artículo de opinión en Newsweek que la vicepresidenta Kamala Harris reemplace a Biden como candidato del Partido Demócrata.

En la fotografía la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha ganado popularidad como una probable sustituta de Joe Biden en la campaña electoral. AP /R. CHURCHILL

Julián Castro, exsecretario de Vivienda de Barack Obama y rival de Biden en las primarias de 2020: Castro declaró a MSNBC que "otro demócrata tendría una mejor oportunidad de derrotar a Trump" .

Thomas Friedamn, columnista de The New York Times: El influyente columnista y amigo de Biden, escribió en su columna de opinión que el presidente no puede ser el candidato y que el Partido Demócrata tiene que iniciar un "proceso abierto" para buscar un sustituto.

Paul Krugman, economista y columnista de The New York Times: El distinguido académico, economista y escritor tituló su columna del 28 de junio "El mejor presidente de mi vida como adulto necesita retirarse".

David Ignatius, columnista de The Washington Post: El escritor dijo horas después del debate que " era evidente hace casi un año que el presidente Biden no debería competir por un segundo mandato y que sus asesores y familia son responsables de que se mantenga como candidato presidencial".

Joe Scarborough, personalidad de la cadena de televisión MSNBC: Ha indicado que aunque "ama" a Biden, si el consejero delegado de una empresa tuviese un actuación como la del presidente durante el debate televisivo, sería dudoso que lo mantuviese en la posición de liderazgo. "Me temo que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos a menos que las cosas cambien" , añadió.

Nicholas Kristoff, columnista de The New York Times: Otro influyente columnista solicitó a Biden que anuncie su retirada en una columna titulada "Presidente Biden, he visto suficiente".

Cenk Uygur, periodista y creador de The Young Turks, un influyente programa izquierdista: Escribió en redes sociales que la sustitución de Biden es algo que "debe pasar" y que los organizadores de la convención demócrata deben disculparse por asegurarse que no haya una "verdadera primaria" para elegir al candidato presidencial del partido.

James Carville, analista político demócrata: En una entrevista en CNN, ha declarado que Biden no debería ser el candidato presidencial del Partido Demócrata.

