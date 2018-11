Donald Trump defiende su derecho a vetar periodistas

El Gobierno del presidente Donald Trump dijo tener “amplia discreción” para decidir qué periodistas ingresan a la Casa Blanca, en momentos en que enfrenta una demanda legal de CNN y otros medios noticiosos por la revocación de la credencial del periodista Jim Acosta.

En respuesta a CNN, que había pedido una orden temporal que restaure el acceso de Acosta, el Gobierno dijo en un documento que “fue legítimo” castigar al reportero por su conducta en una accidentada conferencia de prensa de Trump la semana pasada.

Las explicaciones de la Casa Blanca sobre las razones para la revocación de la credencial de Acosta, que le da el acceso a la residencia oficial, han cambiado en la última semana. Acosta ha protagonizado duelos verbales con Trump y con la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, en los últimos dos años.

The Associated Press se sumó a un grupo de 12 otros medios que planea presentar un expediente “amicus curia” en el caso. El término en latín se refiere a presentaciones voluntarias de terceros ajenos a un litigio en tribunales, ya que ellos no son la parte demandante.

Además, el presidente de Fox News, Jay Wallace, dijo que los pases del Servicio Secreto para los periodistas de la Casa Blanca “nunca deben de ser manipuladas como armas”. Fox News es uno de los medios más cercanos al presidente.

Wallace dijo que si bien Fox News no aprueba el “creciente tono antagonista de parte del presidente y la prensa en los últimos eventos de medios”, apoya el acceso y la comunicación “abierta para el pueblo estadounidense”.