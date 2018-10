Detienen a una persona por caso de paquetes sospechosos en EU

Una persona ha sido detenida en relación con los paquetes sospechosos enviados a personas o entidades críticos del presidente Donald Trump, anunció el viernes el Departamento de Justicia.

La portavoz del departamento, Sarah Isgur Flores, dijo que en unas horas habrá una conferencia de prensa para dar detalles.

Poco antes se informó que paquetes sospechosos dirigidos al senador demócrata de Nueva Jersey Corey Booker y el ex director nacional de inteligencia James Clapper, similares a explosivos enviados a otros demócratas prominentes, fueron interceptados en momentos en que los investigadores tratan de localizar al responsable y determinar los motivos de los ataques contra críticos del presidente Donald Trump.

Los descubrimientos elevan a 12 el número de dispositivos enviados en días recientes al ex presidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden y Hillary Clinton, entre otros demócratas.

El FBI dijo que el paquete para Booker fue interceptado en Florida. Uno descubierto en un centro postal en Manhattan estaba dirigido a Clapper al cuidado de CNN. Un paquete previo había sido enviado al ex director de la CIA, John Brennan al cuidado de CNN en Nueva York.

Clapper dice que no le sorprende que le hayan enviado el paquete.

En declaraciones a la CNN el viernes por la mañana, dijo que los paquetes era “definitivamente terrorismo nacional”. Describió la situación como grave, pero añadió que “no va a silenciar a los críticos del gobierno”.

Resaltó que no quería sugerir un vínculo directo entre la retórica de Trump y los paquetes. Pero dijo que el presidente tiene que asumir su responsabilidad por “la grosería y la descortesía del diálogo en este país”.

Los investigadores estaban analizando los componentes y mecanismos de los crudos dispositivos para determinar si la intención era que estallasen o simplemente sembrar terror antes de las elecciones.

Funcionarios de agencias del orden le dijeron a The Associated Press que los dispositivos, que contenían cronómetros y baterías, no estaban preparados como los paquetes bombas que estallan al ser abiertos. Pero dijeron que no estaban seguros si estaban mal diseñados o no hubo intención real de que estallasen. Una búsqueda de una base de datos de correos indicó que al menos varios de los paquetes pudieron haber sido enviados desde Florida, dijo un funcionario. La investigación estaba centrándose en una instalación postal en Opa-locka, Florida, donde se piensa que se originaron algunos de los paquetes, dijo.

Por su parte, Trump afirmó el viernes que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

Brennan le respondió diciéndole que deje de culpar a los demás y se “mire al espejo” y le aconsejó que “trate de actuar como presidente”.

En tanto, el actor Robert De Niro, otro de los destinatarios de los paquetes, llamó a la gente a votar en los comicios legislativos.

En una declaración dada a conocer por su publicista el viernes, de Niro dijo: “Hay algo más poderoso que las bombas y es tu voto. “¡La gente debe votar!”.

Un paquete sospechoso que contenía lo que las autoridades describieron como una bomba cruda fue descubierto en la oficina de De Niro en Nueva York la víspera.

GC