Denuncian "pruebas crecientes" de genocidio contra rohinyás

More than ½ of #Myanmar’s 1 million #Rohingya have fled mass killings, gang rapes, arson attacks by Myanmar military. @FortifyRights & @HolocaustMuseum call for an end to the atrocities:https://t.co/Zh8Mc4EBmi pic.twitter.com/8497k86v8O

