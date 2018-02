Demócratas negocian con el FBI para publicar informe

Los demócratas siguen negociando con el FBI sobre la posibilidad de divulgar un memorando con material secreto sobre las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones, declaró el miércoles el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que advirtió que no sabe si la Casa Blanca bloqueará su difusión.

Los demócratas argumentan que el memo, con detalles sobre la autorización para vigilar a un entonces asesor de la campaña del presidente Donald Trump, refutará el contenido de un texto elaborado por los republicanos y difundido hace dos semanas. Trump sostiene que el memo republicano demuestra que la investigación sobre Rusia no es más que una maniobra política en su contra.

“Lo que no sé es qué autoridad se le ha dado al FBI y al Departamento de Justicia. Si llegamos a un acuerdo con el FBI, ¿es ese el final de asunto, o lo vetará la Casa Blanca?”, preguntó el representante Adam Schiff en un desayuno patrocinado por el diario The Christian Science Monitor.

Ty Cobb, el abogado que está coordinando la respuesta de la Casa Blanca a la investigación, rechazó la acusación de Schiff, diciendo simplemente: “No”.

Schiff y los demócratas han estado negociando con el FBI sobre cuáles partes del texto deben ser censurados, luego que la Casa Blanca anunció la semana pasada que no podía aprobar su publicación tal como estaba. Los demócratas sostienen que su documento demostrará que la orden de vigilar a Carter Page fue justificada, y no simplemente por denuncias incluidas en un dossier financiado en parte por un abogado que trabajaba para la campaña de Hillary Clinton y para el Comité Nacional Demócrata. Schiff destacó el miércoles que el memo incluye material secreto en base a cuatro solicitudes distintas para espiar a Page.

Varios republicanos coinciden en que publicar el memo beneficiará al presidente, tanto desde el punto de vista práctico como político. Afirman que ello no afectará las acusaciones de que el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Barack Obama espió a la campaña de Trump para beneficiar a Clinton.

Trump "hizo lo correcto al publicar el memo (republicano), lo cual creo que ha sido vindicado por el senador (Chuck) Grassley y otros. Y creo que debería publicar el memo de los demócratas", dijo Newt Gingrich, asesor informal de Trump.

En tanto, la Comisión de Inteligencia de la cámara baja no ha podido obtener respuestas coherentes de la Casa Blanca en relación a varios temas. Steve Bannon, un ex estratega de la Casa Blanca, debe comparecer nuevamente ante la comisión el jueves, tras varias semanas de prórrogas y cavilaciones, dijeron fuentes allegadas al panel que pidieron no ser identificadas.

Horas antes, la jueza que preside el caso penal contra dos de los hombres acusados en la investigación del fiscal especial Robert Mueller amonestó a los abogados defensores por la cantidad de documentos que han pedido mantener en reserva.

Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump y su socio de negocios Rick Gates comparecieron el miércoles ante el tribunal, donde son indiciados de lavado de dinero, conspiración y otros cargos.

La jueza Amy Berman Jackson expresó que si bien entiende la necesidad de proteger cierta información, cree que los abogados "se están excediendo" en la cantidad de documentos que han pedido mantener como secreto sumarial.

El hecho de que el caso ha generado gran interés público, indicó la jueza, "no es razón para mantener cosas en secreto" sino más bien "es precisamente razón para mantener la información disponible".

