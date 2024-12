Una demanda civil fue presentada en contra de una decena de empresas de alimentos. Se les acusa de diseñar y crear alimentos ultraprocesados para que sean adictivos para los niños.

La firma Morgan & Morgan informó de esta demanda civil presentada en nombre de Bryce Martínez en los tribunales de primera instancia de Pensilvania, que se considera la primera de su clase contra el sector de la alimentación y sigue el patrón de las planteadas contra las tabacaleras en Estados Unidos.

Los demandados son Kraft Heinz, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestle USA, Kellanova, WK Kellogg Co., Mars y ConAgra Brands, según el texto de la demanda .

Martínez alega que las acciones de los demandados son la causa de que desarrollara una diabetes tipo 2 y la enfermedad del hígado graso no alcohólico cuando tenía 16 años y, en consecuencia, de que vaya a vivir "el resto de su vida enfermo, sufriendo y enfermándose cada vez más".

El demandante solicita al tribunal que ordene la celebración de un juicio con jurado y pide compensación económica por daños físicos y materiales.

Según un comunicado de los abogados, la demanda, fruto de más de un año de investigación, recoge numerosos estudios que "demuestran los efectos generalizados sobre la salud de los alimentos ultraprocesados, incluidos cánceres, enfermedades cardiovasculares, síndrome del intestino irritable, demencia y resultados adversos para la salud mental".

También incluye información sobre "las acciones estratégicas y calculadas" que los demandantes y otros "supuestamente tomaron para atacar a los niños con alimentos ultraprocesados adictivos, incluidos memorandos internos, reuniones estratégicas y la extensa investigación que supuestamente llevaron a cabo para aprovechar nuestra biología y neurología para crear sustancias adictivas", señala.

"Enfermedades como la diabetes tipo 2 y la enfermedad del hígado graso, ambas casi desconocidas en los niños hace 40 años, ahora afectan las vidas de millones de niños estadounidenses", asevera Martínez en la demanda.

Mike Morgan, uno de los socios de Morgan & Morgan, afirma en el comunicado que "la historia de los alimentos ultraprocesados es un ejemplo atroz de empresas que priorizan las ganancias sobre la salud y la seguridad de las personas que compran sus productos".

"Los ejecutivos de las empresas demandadas -agregó- supuestamente saben desde hace al menos un cuarto de siglo que los alimentos ultraprocesados contribuirían a enfermedades en los niños, pero estas empresas supuestamente ignoraron los riesgos para la salud pública en busca de ganancias".

En el texto de la demanda, de 148 páginas, se incluyen numerosos datos sobre los alimentos ultraprocesados, definidos como "inventos de la tecnología industrial moderna y que contienen poca o ninguna cantidad de alimentos integrales".

A partir de los años 80 los ultraprocesados se hicieron con un lugar predominante en la dieta de los estadounidenses, con la consiguiente "explosión de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas que cambian la vida de las personas", subrayan.

En el comunicado de Morgan & Morgan se señala que los estudios muestran que los alimentos ultraprocesados constituyen más del 73 % de la oferta alimentaria de Estados Unidos y el 67 % de la dieta de los niños estadounidenses en promedio.

Según el organismo público Centros de Control y Prevención de Enfermedades, desde 2017 hasta marzo de 2020 la prevalencia de la obesidad entre niños y adolescentes estadounidenses fue del 19,7%, (14,7 millones de personas).

Te puede interesar: Dengue registra récord de casos y muertes en 2024 en América Latina

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB