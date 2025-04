Justicia de EU pide el restablecimiento del permiso de la agencia AP

Este martes, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la orden, por parte del magistrado Trevor McFadden, de levantar el bloqueo aplicado contra la agencia The Associated Press (AP) para acceder al Despacho Oval de la Casa Blanca, el avión presidencial Air Force One y otros espacios restringidos del Gobierno.

Según la resolución del magistrado, el Gobierno tiene rescinda "de inmediato" su negativa y AP tiene que tener la autorización por parte del Ejecutivo de estar presente en eventos abiertos a todos los periodistas acreditados en la Casa Blanca y señaló que estará en vigor "hasta nueva orden".

El pasado 14 de febrero, la Presidencia estadounidense había vetado a AP por no ajustarse a su decisión de renombrar el golfo de México como 'golfo de América' .

En su guía de estilo, The Associated Press, decidió seguir llamando al golfo de México "por su nombre original", aún mencionando el nuevo nombre elegido por Donald Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

El 21 de febrero, la agencia anunció que había demandado a tres integrantes de la Administración republicana.

Con las 18 páginas de su documento, AP denunció el retiro de su autorización ante un juzgado federal de Washington D. C. La agencia alegó que habían decidido dar ese paso para reclamar su derecho a la independencia editorial y prevenir que el Ejecutivo coaccione a los periodistas para que estos usen solo un lenguaje aprobado por el mismo.

" La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión ", sostuvo ese medio.

El Ejecutivo alegaba a su vez que la agencia "simplemente" se negaba a "aceptar la ley". "Se llama golfo de América. Ahora ya no se llama golfo de México. Tengo derecho a hacerlo", recalcó el 18 de febrero Trump.

El magistrado precisó este martes que no está ordenando al Gobierno conceder a AP acceso permanente al Despacho Oval, la Sala Este o cualquier otro evento mediático, ni tampoco le exige otorgarle un trato especial.

" Pero tampoco puede recibir un trato inferior al de sus colegas . El Tribunal sencillamente declara que la exclusión de AP ha sido contraria a la Primera Enmienda y prohíbe al Gobierno continuar por ese camino ilícito", concluyó McFadden.

