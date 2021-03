Cura asalta con un arma falsa tres negocios en Brasil

Un cura brasileño fue inhabilitado de sus funciones tras asaltar con una pistola falsa tres negocios en la localidad brasileña de Passo Fundo (sur), según confirmó este jueves su abogada, que explicó que el sacerdote tenía problemas psiquiátricos.

"No tenía control emocional y resultó en una serie de actos que no estaban programados, premeditados"

El cura, identificado como Elizeu Moreira, recibió una orden de arresto después de asaltar dos comercios y una farmacia la noche del martes en Passo Fundo, en el estado de Río Grande do Sul.

Moreira empleó una pistola de juguete durante los asaltos, de los que huyó con un coche que estaba a nombre de la parroquia.

La defensa del cura explicó en un video divulgado este jueves que el hombre se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, pero lo interrumpió por voluntad propia hace tres semanas, lo que le provocó una crisis.

"No tenía control emocional y resultó en una serie de actos que no estaban programados, premeditados. Estamos ante una persona enferma y esperemos que no haya un linchamiento público y se esperen las investigaciones porque todo individuo acusado de un delito tiene derecho a la defensa", explicó su abogada, Maura Leitzke.

La letrada señaló que el objetivo de la defensa es demostrar al juez que el cura, de 29 años, es una "persona enferma" que "necesita ayuda".

La Arquidiócesis de Passo Fundo informó la víspera que el cura será suspendido de sus funciones hasta que los hechos sean esclarecidos, aunque le otorgará todo el apoyo necesario para que pueda responder a las acusaciones con "dignidad".

JM