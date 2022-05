Cumbre de las Américas: Cuba, Nicaragua y Venezuela, descartados para el evento

Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, afirmó este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense para la región Brian Nichols.

"En un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia y los países (...) Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", declaró Nichols, en una entrevista a la cadena NTN24.

A la pregunta de si Washington invitará al gobierno cubano, que ha asistido a la cumbre de 2015 en Panamá, Nichols contestó: "No". "Es una decisión del presidente (Joe Biden) pero yo creo que ha sido bien claro que (...) los países que por sus acciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones", añadió.

La semana pasada, Cuba denunció que Estados Unidos la excluyó de los preparativos para la Cumbre y lo calificó de "retroceso histórico" del gobierno de Biden.

Estos tres países ya figuran en la lista de los excluidos en la región para la Cumbre por la Democracia que se celebró en diciembre en Washington, junto con Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han crispado todavía más desde lo que Washington califica de "ola de opresión" tras las protestas de julio de 2021 en la isla, que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y mil 395 detenidos según el último recuento de la ONG Cubalex.

Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron elegidos en elecciones fraudulentas.

JM