¿Cuál era el salario del Papa Francisco como Pontífice del Vaticano?

Luego de conocerse el fallecimiento del Papa Francisco este lunes, en el Vaticano, muchas son las especulaciones sobre su muerte y toda la información que surge sobre él ocupa los noticiarios del mundo. Pero también aquellos temas relacionados con él y que causan curiosidad entre los y las católicas.

Desde que llegó al pontificado, en marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio se decantó por un estilo austero, renunciando a la parafernalia papal. De hecho, su nombre, lo eligió de San Francisco de Asís, quién se despojó de todo lo material para el servicio a Dios y la ayuda al prójimo.

Durante su papado, Francisco se desenvolvió sin los lujos tradicionales con lo que, por ejemplo, dejó de habitar el Palacio Apostólico y residió en la Casa Santa Marta, lugar que tradicionalmente acoge a la Santa Sede.

Respecto a su sueldo, fue el mismo Papa Francisco quien en el documental "Amén. Francisco responde" para Disney+, declaró que no tenía un salario fijo , en una conversación que tuvo con jóvenes.

"A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata (dinero) para comprare zapatos, algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, a mí eso no me preocupa porque sé también que me dan de comer gratis" , confesó Francisco.

Agregó que cuando se trataba de hacer un gasto mayor, pedía ayuda a algunas personas que pudieran colaborarle o directamente al encargado de esa área en el Vaticano.

"Pero cuando me doy cuenta de una asociación que necesita ayuda... Cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido a encargado de las ayudas" , compartió.

El Papa Francisco no mantenía ni cuentas bancarias ni propiedades personas , según reportes de medios. Todas sus necesidades básicas eran cubiertas por la Santa Sede.

No obstante, según el HuffPost otros miembros del Vaticano sí reciben remuneraciones. Por ejemplo, los cardenales que trabajan en la Curia romana perciben sueldos superiores a 5 mil euros mensuales, mientras que obispos y sacerdotes ganan entre mil 500 y 2 mil 500 euros, y empleados laicos entre mil 200 y 3 mil euros, dependiendo de su rol y antigüedad.

Chic Magazine apuntó que a pesar de no tener un salario, el Papa Francisco mantenía un patrimonio estimado en alrededor de 100 millones de dólares, valor asociado a su posición y no a una fortuna personal.

