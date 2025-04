01 de mayo 2025: ¿Se recorrerá el día festivo o quedará entre semana?

El próximo día de asueto oficial en México será el jueves 1 de mayo, una fecha reconocida a nivel mundial por su importancia en la historia laboral. Esta jornada, dedicada a honrar los derechos de los trabajadores, genera cada año algunas dudas, especialmente cuando no coincide con un lunes, como es el caso en 2025. Muchos se preguntan si se traslada al lunes 5 de mayo o si ambas fechas representan descanso. Para aclarar esto, es necesario revisar lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El artículo 74 de dicha legislación señala que el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio, por lo tanto, no se recorre ni se modifica, a diferencia de otras fechas conmemorativas como el 5 de febrero o el 20 de noviembre, que sí pueden trasladarse al lunes más cercano. Este 2025, al coincidir con jueves, las actividades laborales se suspenderán ese día. En caso de que un trabajador deba laborar, su remuneración debe ajustarse a lo estipulado para días feriados oficiales.

Esta efeméride tiene su origen en los movimientos obreros que lucharon por condiciones más justas. Uno de los momentos más significativos se remonta a 1886 en Chicago, Estados Unidos, cuando miles de trabajadores salieron a las calles a exigir una jornada laboral de ocho horas, además del derecho a la huelga, la libre asociación y un salario digno. La manifestación terminó en una violenta represión, y varios líderes sindicales fueron ejecutados. En reconocimiento a esta lucha, más de 80 países han adoptado el 1 de mayo como una fecha oficial para conmemorar el esfuerzo de la clase trabajadora.

En México, la relevancia de esta fecha comenzó a notarse en 1913, cuando aproximadamente 20 mil obreros participaron en una marcha durante el gobierno de Victoriano Huerta, también exigiendo una jornada laboral justa. A partir de 1923, se decretó como Día del Trabajo, y fue en 1925 cuando se convirtió en una celebración de carácter oficial.

5 de mayo

En cuanto al 5 de mayo, aunque suele relacionarse con actividades conmemorativas, no está contemplado en la LFT como un día de descanso obligatorio. Por tanto, se considera una jornada laboral regular sin implicaciones salariales especiales. Esta fecha recuerda la Batalla de Puebla, librada en 1862, cuando las fuerzas mexicanas, lideradas por Ignacio Zaragoza, vencieron al ejército francés comandado por Charles Ferdinand Latrille. Zaragoza logró coordinar una defensa efectiva con casi 2000 soldados y alrededor de 2700 campesinos, a pesar de que los franceses contaban con armamento más avanzado, como cañones y bayonetas.

Aunque el 5 de mayo no es feriado para la mayoría de los trabajadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido en el calendario escolar 2024-2025 que no habrá clases en esa fecha para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. No obstante, la aplicación de este calendario puede variar de acuerdo con las decisiones que tomen las autoridades educativas estatales o cada institución.

