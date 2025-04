¿Cómo saber si el SAT rechazó mi declaración anual y qué hacer?

Millones de contribuyentes en México deben realizar durante el mes de abril su declaración anual, un procedimiento que forma parte de sus obligaciones fiscales, en el que detallan sus ingresos, deducciones y retenciones correspondientes al año fiscal anterior.

Este trámite es fundamental para mantener un buen historial y que las probabilidades de obtener un crédito sean más altas. En adición, a través de proceso se puede generar un saldo a favor, un monto es que es devuelto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, en ciertos casos el SAT rechaza las declaraciones de ciertas personas.

El mensaje de rechazo de la declaración anual puede generar confusión y preocupación, especialmente por las sanciones que la dependencia aplica a las personas que no cumplan con la obligación fiscal.

¿Por qué el SAT rechaza mi Declaración Anual?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclara que el rechazo de la declaración anual puede ser motivada por las siguientes razones:

Errores en la cuenta CLABE: El SAT puede rechazar la declaración si los datos bancarios están mal capturados.

Omisión de ingresos: Si no declaraste todos los ingresos obtenidos en el periodo correspondiente, el SAT no aceptará tu declaración.

Deducciones que no cumplen con los requisitos: Si no incluyen la información completa, las facturas electrónicas podrían no ser válidas.

¿Cómo saber si el SAT rechazó mi declaración anual?

Para conocer el estatus de tu declaración anual sigue estos pasos:

Entra al portal oficial del SAT

Dirígete a la sección de "Devoluciones y Compensaciones"

Ve a “Seguimiento de trámites y requerimientos”

Checa el estado de tu declaración

¿Qué hacer si el SAT rechazó mi declaración anual?

El primer paso para solucionar el rechazo de la declaración anual es identificar el error que motivó el estatus. De este modo, podrás saber si es necesario ajustar los datos de tu cuenta CLABE, complementar tus ingresos o reunir más documentos necesarios.

Para evitar problemas con el Servicio, como multas o recargos, es necesario presentar una declaración complementaria antes de que termine abril.

Para evitar esta situación, se recomienda revisar cuidadosamente los ingresos y deducciones, validar que las facturas electrónicas cumplan con los requisitos y asegurarse de capturar correctamente los datos bancarios. Además, también se puede utilizar el simulador del SAT antes de presentar la declaración oficial.

Recuerda que para evitar sanciones es necesario actuar con rapidez ante el rechazo de tu declaración anual.

MB