Argentina entró en una nueva crisis de gobernabilidad luego de la acusación de corrupción a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex Jefa del Ejecutivo de 2007 a 2015.

Las manifestaciones sociales a su favor terminaron en enfrentamientos con la policía de Buenos Aires y anticipan que el clima de polarización que se vive en el país irá en aumento en lo que se desarrolla la investigación del caso.

Kirchner y 12 personas más son acusadas de desvío de recursos públicos a favor del empresario Lázaro Báez con obras que nunca se realizaron. La Fiscalía argentina pidió una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política.

Argentina, en crisis por el caso de Cristina Kirchner

Argentina vive una tensa calma luego de que el fin de semana se vivieron manifestaciones en el barrio de la Recoleta, justo en la vivienda de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, mejor conocida como Cristina Kirchner, enjuiciada por un caso de presunta corrupción cuando se desempeñó como presidenta de la nación sudamericana.

La convocatoria, lanzada por redes sociales, congregó a miles que se manifestaron pacíficamente en las principales ciudades del país para rechazar el pedido de la fiscalía de 12 años de cárcel para Kirchner y su inhabilitación política.

La decisión de la alcaldía de Buenos Aires, a cargo del opositor Horacio Larreta, de cercar con vallas el domicilio de Kirchner despertó una espontánea convocatoria al lugar que fue escenario de vigilias y manifestaciones desde el lunes, cuando la fiscalía elevó su acusación.

La policía reprimió con camiones hidrantes y gas lacrimógeno, pero los manifestantes perseveraron y consiguieron llegar hasta la puerta para ver a su lideresa que les dirigió un discurso.

“Ha habido demasiada sangre en Argentina para que sigan amenazando con tiro, balas, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente”, dijo Cristina Kirchner a los miles que acudieron a alentarla.

La ex mandataria (2007-2015) atribuyó la situación al “odio” al peronismo y pidió a la oposición “que deje de competir entre sí a ver quién odia más y quién les pega más a los peronistas”. “Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren: exterminar al peronismo”, sostuvo Kirchner, para quien el juicio es una persecución en su contra.

Agencias

Saber más

Retiran policías

El Gobierno de Buenos Aires decidió retirar a los efectivos de la Policía y también el vallado que cercaba el edificio de departamentos donde vive Cristina Kirchner y que generó la reacción de los militantes con acciones violentas entre los manifestantes y las autoridades.

La acusación sacude al país

Cristina Kirchner, una peronista de centro-izquierda de 69 años, fue acusada junto a otras 12 personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas en una causa sobre supuesta corrupción en la licitación de obras públicas cuando ejercía la presidencia entre 2007 y 2015.

Diego Luciani es el fiscal que lleva el caso y rechazó toda teoría sobre una supuesta persecución en contra de la ex funcionaria, y mencionó que ella intervino para beneficiar ilegalmente al empresario Lázaro Báez durante su gestión.

La denuncia es por una serie de adjudicaciones irregulares de contratos que favorecían al empresario Lázaro Báez en obras en la provincia de Santa Cruz. Todo el entramado habría comenzado durante la presidencia de Néstor Kirchner, difunto esposo de Cristina.

El proceso judicial también lleva tiempo estando activo en Argentina, ya que dicha investigación inició en 2019 y se espera que los jueces tengan un veredicto final para finales de año, el cual Cristina Kirchner podrá apelar en caso de una condena.

AMLO expresó apoyo a la vicepresidenta

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro y Luis Arce de Bolivia firmaron una carta de apoyo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, la misiva fue iniciativa del presidente Alberto Fernández.

“Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner”, dice el documento que se publicó entre semana.

“Fue un propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández. Me consultó y yo estuve de acuerdo. Considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos; no se le puede impedir a nadie que quiera ser candidato o candidato solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero”, explicó el Presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre su apoyo a Cristina Kirchner.

El mandatario indicó que que situaciones similares se viven en todo el mundo.

Telón de fondo

¿Presidente de México se contradice?

Según la Doctrina Estrada, se establece que el país no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificaría. “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”, señala el texto.

En ese contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó la carta de apoyo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner lo cual sería una contradicción a la política internacional del país.

El Presidente dijo que no conoce a detalle el proceso jurídico contra Cristina Kirchner pero que era “evidente” que la “derecha” está metida en el caso. “Es la forma de desacreditar”, afirmó.

CT