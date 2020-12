Coronavirus: EU compra 100 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer

El gobierno de Estados Unidos anunció que llegó a un acuerdo con Pfizer para comprar 100 millones de dosis más de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por ese laboratorio estadounidense y su socio alemán BioNTech; las recibirá en la segunda mitad de 2021.

El anuncio llegó después de varias semanas de intensas negociaciones entre Pfizer y el Gobierno del presidente saliente de EU, Donald Trump, y se suma al pedido inicial de 100 millones de dosis que ya han comenzado a distribuirse y suministrarse en el país.

Pfizer fabricará y entregará a EU "al menos 70 millones de dosis para el 30 de junio de 2021. AFP / ARCHIVO

Bajo el acuerdo, además de esos 100 millones iniciales, Pfizer fabricará y entregará a EU "al menos 70 millones de dosis para el 30 de junio de 2021", y otras 30 millones de dosis como muy tarde el 31 de julio de ese año, explicó el Pentágono en un comunicado.

La vacuna de Pfizer, la primera aprobada en EU contra el coronavirus, requiere de dos dosis para inmunizar, por lo que el nuevo suministro acordado por Estados Unidos bastaría para inocular a otros 50 millones de los aproximadamente 330 millones de habitantes del país.

El Gobierno estadounidense pagará mil 950 millones de dólares por las 100 millones de dosis adicionales, precisó Pfizer en otro comunicado.

El anuncio eleva a 200 millones el total de dosis que recibirá EU del suero de Pfizer, y llega semanas después de que el diario The New York Times revelara que el Gobierno de Trump rechazó este verano una oferta de Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna de coronavirus que estaba desarrollando.

La Casa Blanca insistió entonces en que no habría sido sensato comprar tantas dosis cuando no se sabía aún si la vacuna de Pfizer sería eficaz contra el COVID-19, pero muchos en EU se alarmaron al saber que la farmacéutica podría no generar suficientes unidades para el país hasta junio de 2021, dado el compromiso que había adquirido con otras naciones.

El Pentágono y el Departamento de Salud de EU aseguraron este miércoles que su nuevo acuerdo con Pfizer "también incluye opciones" para obtener, en el futuro, "400 millones de dosis más" del suero contra el COVID-19 de ese laboratorio.

"Esta nueva compra puede dar a los estadounidenses todavía más confianza de que tendremos suministros suficientes para vacunar a todos los estadounidenses que lo deseen para junio de 2021", dijo en el comunicado el actual secretario de Salud, Alex Azar, a pesar de que otros expertos calculan que la campaña de vacunación durará hasta bastante más entrado el año.

Estados Unidos ha comprado 300 millones de unidades de la vacuna que está desarrollando AstraZenec. AP / ARCHIVO

Además de los 200 millones de dosis que tiene garantizados de Pfizer y los 200 millones de Moderna -también aprobada en el país-, Estados Unidos ha comprado 300 millones de unidades de la vacuna que está desarrollando AstraZeneca, 100 millones de la de Novavax, 100 millones de la de Sanofi y GSK y otros 100 de la de Johnson and Johnson, por lo que confía en tener "excedentes", según Azar.

El Pentágono y el Departamento de Salud anunciaron también este miércoles otro acuerdo con el grupo farmacéutico alemán Merch para apoyar el desarrollo y la manufactura a gran escala de su tratamiento experimental para pacientes hospitalizados con coronavirus grave, conocido como MK-7110.

EU es el país del mundo más afectado por el COVID-19, con más de 18.2 millones de casos y más de 322 mil 800 fallecidos, según los datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.

GC