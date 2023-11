¿Cómo me puedo ir a trabajar a Estados Unidos?

Si tienes en mente viajar a Estados Unidos, pero no de vacaciones, si no para trabajar debes saber que existen ciertos requisitos para poder hacerlo, entre ellos, tramitar la visa de no inmigrante.

Cabe señalar que esta visa tiene ciertas limitaciones, pues no te permite quedarte de manera permanente o indefinida en territorio vecino, así lo establece la página oficial del gobierno estadounidense.

De acuerdo con esta misma página, antes de solicitar esta visa es posible que el empleador tenga que presentar primero una petición en su nombre ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. En este sentido, para ser acreedor a la visa de trabajo de no inmigrante es de rigor que la petición del empleador sea aprobada.

Requisitos

La Embajada de Estados Unidos ha hecho énfasis en que los interesados en solicitar una visa de trabajo temporal tienen la posibilidad de trabajar en una amplia gama de industrias, las cuales van desde la agricultura hasta la construcción, entre otros sectores.

Con base en lo anterior se lleva a cabo un proceso de visas denominado H-2 el cual se divide en dos categorías:

Visa H2-A: Destinada a empleos temporales relacionados con la agricultura.

Destinada a empleos temporales relacionados con la agricultura. Visa H2-B: Diseñada para empleos temporales no agrícolas.

Sin más preámbulo pasemos a los requisitos que debes cumplir:

En primer lugar, deberás llenar un formulario DS-160, en el que haces la solicitud de la visa de no inmigrante para trabajador temporal. Recuerda que debes ser veraz y preciso.

También deberás realizar un pago de 190 dólares, aproximadamente 3 mil 400 pesos de acuerdo al cambio de moneda actual.

Para garantizar una solicitud exitosa deberás contar con los siguientes documentos:

Pasaporte: Debe estar vigente y toda la información debe estar correcta, incluyendo tu fecha de nacimiento, género y la ortografía de tu nombre.

Número de Petición Válido: Es decir, la aprobación otorgada al empleador por el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

Evita el riesgo que podría significar trabajar en Estados Unidos con visa de turista o incluso sin ningún tipo de visa, recuerda que tienes esta opción para hacerlo de forma legal.

Sigue al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

YC