¿Cómo está Trump después de sus exámenes médicos?

El presidente estadounidense Donald Trump se realizó una serie de exámenes médicos y dio cuenta de cómo se sintió.

Trump informó este viernes por la tarde que "salió bien" en el examen médico, realizado horas antes, y que cree que publicarán los resultados el domingo.

"Creo que salió bien", añadió el mandatario. "Me hicieron todas las pruebas que puedas imaginar, estuve ahí mucho tiempo. El examen físico anual, y creo que me fue bien. Creo que publicarán el informe el domingo. En general, me sentí muy bien".

"Tenía buen corazón, buen alma, muy buen alma. Y quería ser un poco diferente a Biden. Me hice una prueba cognitiva y no sé qué decirte, salvo que acerté todas las respuestas. Cuando le preguntaron si era la prueba del "hombre, la mujer, la cámara, la televisión", dijo: "Es una prueba bastante conocida. Sea lo que sea, las acerté todas; las acerté todas", añadió el mandatario estadounidense.

"Nunca me he sentido mejor, pero aun así, ¡esto es algo que hay que hacer!", publicó Trump, de 78 años, en sus redes sociales antes del examen, que se realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland. El líder republicano tenía previsto dirigirse a ese centro en helicóptero desde la Casa Blanca, pero Washington D. C. amaneció con lluvias y el mal tiempo hizo que efectuara ese desplazamiento en coche.

No quedó claro de inmediato la duración del examen, porque Trump no habló con la prensa antes ni después. Sin embargo, en total, pasó más de cinco horas en el centro antes de dirigirse al Air Force One y volar a Florida para pasar el fin de semana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los periodistas en la Casa Blanca, mientras Trump aún era examinado, que el presidente se estaba sometiendo a su "examen físico rutinario, programado desde hace tiempo". Prometió un informe del médico de la Casa Blanca que se publicaría "lo antes posible" y sugirió que sería exhaustivo.

Trump cumplirá 79 años el próximo 14 de junio. El 20 de enero se convirtió en el mandatario de más edad en asumir el poder en Estados Unidos, pues aunque Joe Biden (2021-2025) también tenía 78 años cuando llegó a la Presidencia, por la fecha en que nació cada uno (el demócrata el 20 de noviembre) Trump juró la Constitución del país con unos cinco meses más de diferencia.

El último chequeo médico exhaustivo al que se ha sometido y que se ha hecho público se remonta a septiembre de 2023.

OA