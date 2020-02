Colorado elimina la pena de muerte; van 22 estados de EU

Colorado se convirtió en el vigesimosegundo estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte, luego que este miércoles la legislatura aprobara una ley que pone fin a este tipo de castigo.

El texto, aprobado con 38 votos a favor y 27 en contra, fue enviado al gobernador demócrata Jared Polis, quien ya expresó su disposición a sancionarlo y conmutar las penas de los condenados a espera de su ejecución.

La abolición de la pena capital, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, fue objeto de un intenso y largo debate, en el que la oposición republicana agotó todas sus herramientas para evitar la aprobación.

Uno de sus parlamentarios, Steve Humphrey, leyó de la biblia por 45 minutos.

Después del 1 de julio, la máxima pena en este estado será cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

"La ley se basa en la esperanza, aunque todavía incipiente, de que podemos ser mejores como sociedad", dijo el líder de la mayoría demócrata Alec Garnett. "Podemos gastar recursos en reforma y no en apelaciones; en el tratamiento de adicciones a drogas, no en la administración de cocteles letales".

Legisladores de Colorado habían intentado repetidamente abolir la pena de muerte desde su reinstauración en 1979, sin éxito hasta ahora.

El único sentenciado a muerte que fue ejecutado en el estado desde entonces fue Gary Davis, condenado por violación y asesinato, que murió en 1997.

La mayor organización de derechos humanos en el país, la ACLU, celebró la decisión considerando que se trata de una "gran victoria para la justicia".

"La pena de muerte no tiene cabida en Estados Unidos. Casi 50 años de datos en la era moderna de la pena de muerte han demostrado que no hay forma de ejecutar a la gente de una manera que no sea racialmente sesgada, arbitraria, costosa e inhumana", dijo Cassandra Stubbs, responsable de la campaña de ACLU contra las ejecuciones capitales, en una nota enviada a la AFP.

"167 personas inocentes han sido oficialmente exoneradas del corredor de la muerte desde 1973. No hay excusa para que ningún gobierno que respete la justicia, la equidad y la dignidad humana continúe ejecutando a su gente".

En 2019 se realizaron 22 ejecuciones en todo Estados Unidos, concentradas en siete estados, casi todos en el sur conservador y religioso, incluido Texas, donde se llevaron a cabo nueve.

JM