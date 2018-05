Colombia va a segunda vuelta para elegir presidente

Con más del 99% de los sufragios escrutados, el candidato derechista a la presidencia de Colombia, Iván Duque, se situó hoy en primer lugar en las elecciones con 39.11% de los votos, pero tendrá que disputar una segunda ronda, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El segundo lugar fue para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con 25.09%, lo que garantiza su participación en la disputa en la segunda vuelta, el 17 de junio próximo.

Duque alcanzó siete millones 512 mil 935 votos, contra cuatro millones 820 mil votos de Petro, una vez escrutado el 99.03% del total.

En la jornada electoral se registraron 19 millones 278 mil 513 votos de los 36 millones 783 mil 940 posibles, lo que respresenta una abstención cercana al 47 por ciento.

Los dos candidatos más votados empezarán este lunes a trabajar para construir alianzas estratégicas de cara a la segunda vuelta con los candidatos que quedaron fuera de la competencia: Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle.

En la primera elección sin conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en medio siglo, Duque se llevó el triunfo con su promesa de modificar el pacto de paz con el que fuera el grupo rebelde más poderoso de América.

No obstante su buen desempeño, Petro deberá esforzarse mucho para remontar a su rival. “En segunda vuelta se va a evidenciar la polarización, pero no creo que haya alianzas formales con Petro. Puede haber acercamientos, pero no alianzas”, sostuvo Andrés Macías, analista de la universidad Externado de Colombia.

Fajardo y De la Calle, candidatos perdedores, rehusaron aliarse con Petro para enfrentar al candidato del Centro Democrático que fundó el ex presidente Uribe, tras las elecciones que evidenciaron la fuerza de la derecha más opuesta al proceso de paz.