Cientos de hondureños inician viaje a pie en caravana hacia EU

Alrededor de mil inmigrantes hondureños iniciaron una caravana a pie con el objetivo de llegar a Estados Unidos (EU).

La idea es llegar primero hasta Tapachula, Chiapas, donde esperan conseguir refugio en un albergue para migrantes, indicó uno de los integrantes de la caminata, quien dijo ser de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en el Norte de Honduras.

La caravana salió desde una central de autobuses de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de ese país.

Añadió que personas de varias regiones del país comenzaron a llegar el viernes a San Pedro Sula para emprender el viaje ayer en caravana.

Algunos no descartan seguir en ruta hasta Canadá en caso de que no puedan quedarse en Estados Unidos, aunque hasta ahora no se sabe si lograrán cruzar hasta Guatemala.

Según Bartolo Fuentes, uno de los portavoces del grupo, la idea inicial era que el grupo fuera de unas 160 personas, pero a raíz de la difusión en redes sociales y otros medios, comenzaron a llegar interesados en sumarse a la caravana.

Los inmigrantes dicen que se van del país por razones de seguridad y un mejor nivel de vida.