COVID-19: Gobierno británico endurece medidas de ingreso

El gobierno británico ha anunciado el endurecimiento de las medidas que deberán cumplir quienes estén por ingresar a su territorio, así como de las sanciones por no acatar dichas medidas.

Será a partir del 15 de febrero próximo que, quienes lleguen a puertos de acceso británicos, deberán realizarse dos pruebas COVID-19 obligatorias: una el día 2 y otra el día 8 de una cuarentena de 10 días.

Igualmente, a partir de dicha fecha, quienes arriben al Reino Unido provenientes de un país incluido en la lista de países restringidos durante los 10 días previos, deberán adquirir un paquete de cuarentena, el cual incluye: transporte gubernamental asignado, alimentos y bebidas, alojamiento en una instalación aprobada por el gobierno, seguridad, bienestar y pruebas.

El costo de dicho paquete será menor a las 1,750 libras esterlinas por adulto y deberá adquirirse a través del sitio web indicado por las autoridades.

Las autoridades también dieron a conocer que para garantizar su cumplimiento, se emitirán multas que oscilarán entre las 5,000 y 10,000 libras esterlinas para quienes no realicen la cuarentena en un hotel designado. Además se aplicará una penalización de 1,000 libras esterlinas a quien no se realice la prueba obligatoria, seguida de una penalización de 2,000 libras a quien no se realice la segunda prueba obligatoria. Lo anterior se acompañará una extensión automática del periodo de cuarentena a 14 días.

Estas medidas se suman a las implementadas con anterioridad en el Reino Unido, entre las que se incluye denegar la entrada a los no residentes en el Reino Unido que provengan de países de la "lista roja", así como la de proporcionar una prueba COVID-19 negativa realizada no más de tres días antes de la salida y autoaislarse a su llegada.

La actualización de sus restricciones contempla además la información a incluir en los formularios de localización de pasajeros, que ahora deberán detallar su paquete de cuarentena y pruebas anexados a su ruta de viaje. Cualquiera que intente ocultar que ha viajado a un país de la "lista roja" en su formulario podría enfrentarse a una multa de 10,000 libras esterlinas o un juicio y hasta 10 años de prisión, dieron a conocer autoridades.

Todos los viajeros que regresen a Inglaterra desde países que no figuran en la lista de prohibición de viaje, México entre ellos, deberán permanecer en cuarentena en su domicilio durante 10 días y cumplir con el estricto régimen de pruebas que entrará en vigor a partir del lunes 15 de febrero de 2021.